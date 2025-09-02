Abbonati
Rocco Tanica fatto fuori da un festival per aver criticato Francesca Albanese

Nel mirino un post pubblicato in rete in cui definiva la relatrice speciale Onu “una compagna antisemita che sbaglia”

Francesca Albanese è il nuovo idolo della sinistra e dei pro Pal, questo è noto. Ma attenzione, perché attaccarla e/o criticarla potrebbe costare parecchio. Ne sa qualcosa Rocco Tanica, tastierista di Elio e le Storie Tese. Sì, perché l’artista è stato fatto fuori dal festival Terre Tagliamento, in programma a San Vito al Tagliamento, in Friuli, per un post sui social contro la relatrice speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

L’artista – all’anagrafe Sergio Conforti – ha definito la Albanese “una compagna antisemita che sbaglia”, scatenando un acceso dibattito in rete. Ma ora ecco la decisione del festival organizzato nel paesino in provincia di Pordenone: Tanica escluso dal cartellone. Come riporta Il Gazzettino, il motivo lo hanno ribadito gli organizzatori della kermesse: “Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità". E ancora: "La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone".

Non è chiaro cosa ci sia di “sessista e violento” nelle parole di Tanica, che sul suo profilo X non ha mai fatto mistero delle sue posizioni su Israele. Certo, un attacco frontale, ma si tratta di un’accusa politica limpida e cristallina, considerando che la Albanese non ha mai condannato le azioni di Hamas.

Il sessismo è tirato in ballo un po’ a casaccio, soprattutto se si parla di temi delicati come la crisi in Medio Oriente e la situazione a Gaza. Evidentemente criticare la giurista non è lecito secondo gli organizzatori del Terre Tagliamento, che hanno sostituito l’esibizione di Tanica con lo spettacolo “Reading Stellare” di Guido Catalano.

