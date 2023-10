"Rubare è lecito", scontro in diretta televisiva tra Cruciani e il rapper

Scontro in diretta televisiva tra il giornalista Giuseppe Cruciani e il rapper Josh Zona 4: il tema al centro del dibattito è quello del furto, nello specifico se sia lecito o meno andare a rubare in caso di necessità.

Il dibattito si inserisce nel consueto spazio che Dritto e Rovescio, trasmissione televisiva condotta da Paolo Del Debbio in onda sulle frequenze di Rete 4, dedica a rapper, trapper e a chi rientra nelle cosiddette "baby gang", cioè in quei gruppi composti da giovanissimi che nella loro condotta spesso e volentieri sconfinano nell'illegalità.

Al centro dell'attenzione nella puntata del talk show c'è lo scontro tra Giuseppe Cruciani e il rapper Josh Zona 4. "Il punto centrale non è la musica, non prendiamoci in giro con la musica" , dice il conduttore radiofonico rivolgendosi all'altro ospite. "La musica non c'entra niente, anche se spesso le cose sono intrecciate. Non è che voi predicate, diciamo, come San Francesco nella musica" , prosegue Cruciani, "non c'è la predicazione nei monasteri, ecco...Il problema non è la musica, il problema è se lei, per esempio, giustifica chi va a rubare" .

La replica del rapper è pronta: "Lo giustifico se deve andare a rubare per mangiare. Lo giustifico" . Ed è questa la prima parte del discorso a cui, nel suo ragionamento, il giornalista voleva arrivare. "Ah benissimo, e già siamo al primo punto. Secondo lei è giustificato andare a rubare per mangiare" , ribadisce Cruciani.

"Si ma se io vado a rubare in un supermercato per mangiare e la guardia mi becca fuori perché ho rubato un pezzo di formaggio o un po' di pasta vuol dire che non ho i soldi per prenderli" , si affretta ad aggiungere Josh Zona 4. Non si tratta, comunque del punto centrale del discorso del conduttore radiofonico, che in realtà voleva ottenere quella prima risposta per poi porre una seconda domanda ancora più specifica al proprio interlocutore. "Alla mia prima domanda lei ha già risposto" , prosegue il giornalista. "Seconda cosa: lei pensa davvero che quelli che lei conosce che fanno musica che si ispira alla violenza e che sono andati a rubare lo fanno davvero per necessità? Risponda a questo..." , domanda ancora Cruciani.

Spiazzato dalla domanda, Josh Zona 4 ci tiene a puntualizzare che il suo discorso è da ritenere valido solo per il gruppo che conosce più da vicino: "Io non conosco i trapper parlo dei rapper" . "E Baby Gang?" , affonda Giuseppe Cruciani, parlando proprio di un rapper e rimanendo pertanto nel campo in cui il suo interlocutore vuole rimanere. "Baby Gang ce li ha i soldi" , deve ammettere il rapper, "se ha fatto dei danni ed è andato in carcere, ha sbagliato lui, non lo giustifico".