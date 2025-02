Sabato De Sarno lascia Gucci: a pochi giorni dalle sfilate la maison non ha direttore creativo

L'ex direttore creativo di Gucci Sabato De Sarno

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua il "balletto" dei direttori creativi dei grandi marchi che mai come in questo periodo, vedono le loro carriere come fossero meteore. Stamattina il mondo del fashion si è svegliato con la notizia dell'addio di Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci dal 2023, da quando Alessandro Michele ora trionfatore a Valentino lasciò il brand.

La notizia

A dare la notizia un comunicato sul sito del Gruppo Kering. “ Gucci annuncia oggi il termine della sua collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno “, poche e scarne parole a cui viene aggiunto che il successore verrà reso noto: " A tempo debito ". Di diverso tono i messaggi del ceo del marchio: " Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato l'artigianalità e l'eredità di Gucci con tale impegno " è stato il commento di Stefano Catino, attuale Ceo di Gucci.

Alle sue parole sono poi seguite quelle di Francesca Bellettini, deputy Ceo di Kering responsabile dello sviluppo del marchio. " Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro svolto per rafforzare ulteriormente i fondamenti di Gucci. Stefano e la nuova direzione artistica continueranno a costruire su questo e a guidare Gucci verso una rinnovata leadership nella moda e una crescita sostenibile ".

La sfilata senza firma

La notizia arriva a pochi giorni dalla collezione autunno/inverno donna 2025/26 che sfilerà a Milano il 25 febbraio e che sarà firmata dall’ufficio creativo della maison, perché il marchio, di fatto ora è senza una guida specifica con un nome di riferimento.

Il problema "economico"

A De Sarno nel 2023 era stato affidato l'arduo compito di risollevare le vendite del marchio, che era già in sofferenza dopo l'addio di Alessandro Michele che per 7 anni aveva portato il brand a grandi livelli e ridefinito lo stile e l'estetica, tanto da renderla immediatamente riconoscibile. Ma, nonostante il grande sforzo, i conti del marchio hanno continuato a scendere.

Nel terzo trimestre i ricavi sono stati pari a 1,6 miliardi di euro, in calo del 26%. Le vendite del segmento retail sono diminuite del 25%, influenzate in particolare modo dalle performance negative dell’area Asia-Pacifico. Nel secondo trimestre il marchio aveva visto un calo delle vendite del 20%. Guardando all’intero gruppo, i ricavi dei nove mesi erano stati pari a 12,8 miliardi di euro, in calo dell’12%. Dopo la notizia dell'addio di Sarno, Kering ha aperto la seduta questa mattina cedendo oltre due punti percentuali.

Chi è Sabato De Sarno.

Classe 1983 ha frequentato l'Istituto di Moda Carlo Secoli. Il suo primo lavoro importante con Prada. È entrato nella Maison nel 2005, per poi firmare un paio di stagioni di maglieria Dolce&Gabbana per poi approdare infine da Valentino nel 2009. È stato il braccio destro di Pierpaolo Piccioli per 13 anni. A gennaio 2023 la nomina a Direttore creativo di Gucci, con la prima sfilata andata in scena a settembre alla Pinacoteca di Brera (la collezione Primavera/Estate 2024).

Era scritto nel destino. Lo stile sobrio di Sabato De Sarno non si adattava all’immagine esuberante che i consumatori hanno costruito di Gucci negli ultimi 30 anni

Di fatto l'inizio di un nuovo passo per la maison o almeno così si pensava, anche se, analista di Bernstein, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, ha commentato: “”.