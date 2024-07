Da sabato si parte con i saldi, ma occhio alle truffe: come riconoscerle (ed evitarle)

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo, a partire dal prossimo sabato 6 luglio avranno inizio i tanto attesi saldi stagionali, con la possibilità di trovare molte buone occasioni.

In queste circostanze, però, è bene non farsi mai troppo prendere dalla frenesia e mantenersi vigili, perché il rischio di imbattersi in una fregatura è sempre dietro l'angolo. L'Unione per la difesa dei consumatori mette in guardia i cittadini, stilando un breve vademecum da tenere presente quando si decide di effettuare degli acquisti. Su tantissimi venditori onesti, infatti, potrebbe essercene uno che si comporta scorrettamente.

"La cosa importante è mantenere un approccio critico e consapevole, senza farsi prendere dall'entusiasmo", ha dichiarato Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), come riportato da Ansa.

Chiedere lo scontrino

Una delle prime cose da tenere presente è lo scontrino, che andrebbe sempre chiesto e poi verificato. Non solo. Per una maggiore sicurezza, lo scontrino andrebbe anche conservato per un certo periodo di tempo, perché ci consentirà di effettuare un cambio della merce. Si tratta di un vero e proprio documento che riporta, nero su bianco, l'effettiva cifra che abbiamo pagato. Funge anche da prova d'acquisto in caso di contestazioni e controversie: una vera e propria garanzia.

Controllare i prodotti

Prima di lanciarsi nell'acquisto di certi capi o prodotti, è sempre bene verificarli adeguatamente. La prima cosa da fare, dunque, è controllare la loro stagionalità - sono effettivamente dei capi che dovrebbero essere messi in saldo? - e poi, soprattutto, la qualità. Il prodotto è integro? Si tratta di un oggetto nuovo? Se il prodotto non è di qualità, o se addirittura non è più di moda, non si può parlare di buon affare.

Verificare le politiche di reso

Allo stesso modo, quando decidiamo di acquistare qualcosa, specialmente online, è bene accertarci prima di quali sono le politiche di reso, così da evitare spiacevoli sorprese. Resi e cambi, infatti, sono a discrezione del venditore, per questo dobbiamo essere informati prima di comprare. Bisogna comunque tenere presente che in caso di prodotto difettoso, il compratore ha diritto alla sostituzione, alla riparazione o al rimborso.

Provare i capi prima di acquistarli

Prima di comprare un indumento, o delle scarpe, è buona abitudine chiedere di provarli su di noi. La prova dei capi non è un obbligo per il negoziante, che può decidere di non concederlo. In questo caso, però, il compratore dovrebbe seriamente considerare se l'acquisto vale la pena.

Diritto al pagamento elettronico

Un'altra cosa da chiarire, è che ormai esiste il pagamento elettronico e che i negozianti hanno il dovere di garantirlo. Il consumatore, infatti, ha il diritto di pagare nel metodo scelto e il venditore deve accettare sia i contanti che la carta, così come gli altri sistemi di pagamento disponibili.

I prezzi devono essere "trasparenti"

Infine, un occhio di riguardo deve essere riservato ai prezzi, veri protagonisti dei saldi. Il venditore ha l'obbligo di mostrare sia il prezzo originale che quello finale, indicando anche il tipo di sconto applicato. Sta dunque ai consumatori verificare la veridicità dell'occasione.

Va dunque controllato il prezzo di partenza e calcolato il prezzo finale, applicando lo sconto. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile stabilire che se si tratta davvero di un'occasione, o se invece è una fregatura.