Salone Del Mobile 2023: tutto quello che c'è da sapere

Siamo sempre più vicini alla sessantunesima edizione del Salone del Mobile 2023: la più grande fiera europea dedicata al design e all’arredamento, che si terrà nel quartiere Fiera Milano a Rho dal 18 al 23 aprile con orari di apertura dalle 9.30 alle 18.30. Quest’anno, in contemporanea ci saranno altre cinque manifestazioni: il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, S.Project e Workplace 3.0, che scendono in campo con Euroluce (caratterizzato quest'anno da un format espositivo completamente rinnovato) e il Salone Satellite con i talenti under 35. Le manifestazioni del 2023 radunano complessivamente 1962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design.

La kermesse è riservata agli operatori di settore (architetti e designer, buyer, decoratori d’interno, distributori e rivenditori, esportatori e importatori, facility manager, general contractor), ma anche al pubblico sarà possibile accedere in fiera nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile; invece, per gli studenti le date di accesso al salone sono quelle del 21, 22 e 23 aprile.

I biglietti

I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale o direttamente in loco. Per l’acquisto dei biglietti online o della registrazione, per chi lo farà direttamente in sede, sarà necessario indicare la categoria di visitatore corretta. Inoltre, sarà fondamentale anche indicare le date della visita qualora si acquistasse in prevendita il titolo di ingresso che è personale e non cedibile e consente un massimo di 2 ingressi nello stesso giorno.

Prezzo

Il prezzo varierà a seconda del giorno e dell’ora di accesso. Per il Fuorisalone, invece, la maggior parte degli eventi sarà gratuita e aperta al pubblico. Il costo del biglietto è di 40 euro se acquistato online e 50 se acquistato in biglietteria durante i giorni del Salone del Mobile. Non ci sono biglietti omaggio o biglietti gratis; tuttavia esistono diversi modi per avere delle riduzioni.

Il primo modo per avere una riduzione sul biglietto per il Salone del Mobile è acquistarlo in anticipo online, prima del 18 aprile al costo di 35 euro. Questo sconto aumenta se vengono acquistati pass per accedere per più di una giornata, anche in questo caso c’è una differenza tra chi lo acquista online o in biglietteria: 70 euro (60 euro se acquistato prima del 18 aprile) per il pass di 3 giorni, 85 euro (73 euro se acquistato prima del 18 aprile) per il pass di 6 giorni. Per chi compra i pass in fiera il pass di 3 giorni costa 90 euro, quello per 6 giorni 103 euro.

Infine, esiste un prezzo ridotto (lo stesso dello scorso anno) per gli studenti: presentando una tessera universitaria o altro documento che attesti lo status di studente il prezzo del biglietto sarà di 30 euro o 25 euro se acquistato prima dell’inizio della manifestazione.

Come arrivare al Salone del Mobile

Raggiungere il Salone del Mobile è davvero molto semplice; infatti, come sappiamo, il capoluogo lombardo è molto ben collegato con il resto dell’Italia e dell’Europa tramite aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade. Per chi, invece, è residente nei pressi di Milano potrà utilizzare i mezzi pubblici, prendendo la linea rossa della metropolitana M1 in direzione Rho-FieraMilano. Si può effettuare l’interscambio con altre linee di metropolitana presso le stazioni di Cadorna-Triennale e Loreto (Linea verde M2) o presso la stazione di Duomo (Linea gialla M3). Si ricorda che per raggiungere la stazione di Rho-Fieramilano, non è possibile utilizzare il biglietto urbano, ma solo i biglietti a tariffa extra-urbana indicati, come il biglietto Ordinario Rho Fiera, l’andata/ritorno, il biglietto giornaliero Fiera e il biglietto 3 giorni Fiera.

Gli ingressi del Salone del Mobile sono quelli tradizionali: Porta Sud e Porta Ovest per gli accessi dai parcheggi, Porta Est per tutti gli arrivi con i mezzi pubblici dalla città e dagli aeroporti.

Il quartiere Fiera Milano Rho, inoltre, è anche attorniato da una serie di parcheggi, sia a raso sia multipiano, soprattutto nei pressi di Porta Ovest. L’accesso ad alcuni di essi è possibile anche con Telepass. Tutti sono dotati di stalli riservati ai disabili. Per questi ultimi all’entrata di ogni parcheggio è necessario ritirare il ticket e annullarlo, per avere la sosta gratuita, agli appositi desk FierAccessibile, situati alle reception del padiglione 1/3, degli uffici di Fiera Milano, dell’ufficio Apcoa (gestore dei parcheggi) al parcheggio PM1-II piano.

La mappa del Salone Del Mobile 2023

La novità per i visitatori di quest’anno è il diverso orientamento dei padiglioni dal momento che vi è stata una riorganizzazione degli spazi espositivi. In particolare, l’organizzazione del layout espositivo tutto su un unico livello che garantisce un minor tempo di visita con un nuovo percorso espositivo basato più sul target che non sulle divisioni stilistiche.

Il Fuorisalone 2023

Ad affiancare il Salone del Mobile dal 17 al 23 aprile vi sarà il Fuorisalone, con un ricchissimo programma di eventi, allestimenti, showroom e installazioni disseminati in tutti i quartieri della città di Milano. Con il titolo Laboratorio Futuro, l’edizione 2023 del Fuorisalone affronterà i temi della progettazione sostenibile, dell’economia circolare, dell’innovazione nei materiali, della rigenerazione urbana e dell’intelligenza artificiale.

Saranno tantissimi gli eventi da non perdere per tutta Milano: dal quartiere 5Vie a Tortona, da Brera a Isola, fino a Rho Fiera.

Zona Tortona

In via Tortona 31 vi sarà il progetto Terra, in cui il visitatore sarà accompagnato in un percorso di connessione con la terra, il quale avrà tra i suoi maggiori benefici un senso di comfort e relax. Inoltre, questa zona, sarà sede anche dell’ottantesimo anniversario di Ikea, che per l’occasione proporrà la sua visione avanguardistica della casa con l’esposizione Assembling The Future Together.

Zona Brera

In zona Brera vi sarà il progetto Dry Days, Tropical Nights, di gloTM in collaborazione con l’artista Agostino Iacurci. Un’enorme installazione in largo Treves, la quale si dà lo scopo di far riflettere lo spettatore su come potrebbe diventare il nostro pianeta, spingendolo a costruire un domani migliore attraverso la partecipazione di tutti.

Zona Isola

Ad Isola il programma include sei mostre collettive che si concentrano su diversi temi, come arredi circolari e rigenerativi, design da collezione e nuovo artigianato, design tech e benessere. Inoltre, ricordiamo anche la consueta mostra curata da Elle Decor Italia, intitolata The Art of Light, che si svolgerà a Palazzo Bovara, corso Venezia 51.

5Vie Design Week

La 5Vie Design Week 2023 prenderà il titolo di Design for good, promuovendo l’idea che il design possa essere utilizzato come strumento per il bene comune, favorendo le connessioni umane. Gli argomenti che verranno affrontati durante l’evento riguarderanno la spiritualità, il legame con la natura, il rapporto con la storia e la capacità di superare le barriere comunicative per trovare una lingua universale. Vi sarà, quindi, l’installazione Human Mandala, un vero e proprio mandala umano composto da una serie di corpi reali posti in una formazione circolare a mandala.