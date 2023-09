Da Salvini alla Meloni, raffica di insulti da Toscani: ecco cosa ha detto

La collezione di insulti di Oliviero Toscani non conosce fine. Ormai è da anni che la presenza del fotografo sui media continua a fare discutere, soprattutto per le sue sfuriate volgari nei confronti esclusivamente degli esponenti politici e degli elettori del centrodestra. Dopo qualche mese di silenzio (anche lui, del resto, ha pienamente diritto alle vacanze estive), eccolo rispuntare ai microfoni de La Zanzara, con il duo Cruciani-Parenzo che ogni volta si frega abilmente le mani quando riesce a contattare l'81enne di origine milanese. L'occasione gliela offre la polemica relativa all'emergenza immigrazione. Secondo Toscani " nei barconi la maggior parte delle persone è più intelligente di Salvini ". Anzi, secondo lui tutti i legisti sono delle " teste di c**zo" .

Le offese a Salvini e Meloni

Oliviero Toscani va nuovamente in maniera pesante contro Matteo Salvini. " Lui parla di atto di guerra? Pensa a chi è vicepremier del paese, uno che dice una c***ta simile - è il giudizio senza troppi giri di parole del fotografo -. Altro che Neanderthal. Dite a Salvini di tenere la bocca chiusa ". Poi, il resto del suo intervento è pressoché dedicato a Giorgia Meloni. Le offese di Toscani nei confronti del presidente del Consiglio sono soprattutto di carattere fisico: " Meloni? Poverina, sto bozzolotto con labbra pitturate. Ha le mani come i disegni di Altan ". Per poi aggiungere: " Dio, patria, famiglia e proprietà sono la rovina dell'umanità ", sentenzia.

Naturalmente non possono mancare i "classici" banalissimi riferimenti alla storia di cent'anni fa: " L'Italia è un paese razzista. Questo Governo è tremendamente razzista, subdolo e falso - commenta furiosamente -. Li guardate i documentari di ottanta anni fa e cosa facevano? Tra qualche anno i migranti guarderanno quello che stiamo facendo e visto che diventeranno dottori, avvocati ci faranno il processo di Norimberga a noi. Li stiamo trattando da dementi, non ne capiamo il valore. Anche quelli delle leggi razziali parlavano così, 'mica facciamo qualcosa di male, gli ebrei sono ebrei' ".

"Mandiamo a prendere gli immigrati"