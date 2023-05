Il San Raffaele al RomeCup 2023 tra robot, AI e metaverso

Tutto pronto per la sedicesima edizione della RomeCup, la manifestazione dedicata alla robotica e all'intelligenza artificiale che dal 2007 diffonde l'innovazione collegando scuole, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni. L'evento in programma dal 3 al 5 maggio presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma e la sala della Protomoteca del Campidoglio vedrà protagonisti l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele e l'Università Telematica San Raffaele Roma con tre stand dedicati alle nuove frontiere ispirate alla phygital rehabilitation a testimonianza dell’importanza delle sinergie tra sistemi meccatronici, stimoli virtuali e robotica biomedica applicate alla riabilitazione.

Gli ospiti della RomeCup 2023 avranno l'occasione di immergersi in due veri laboratori di ricerca: “Brain Connectivity” e “Bioingegneria della Riabilitazione” per confrontarsi con i più innovativi robot per la simulazione del cammino, tra questi Atlas, l’esoscheletro ‘overground’ indossabile in età pediatrica. I visitatori potranno usufruire dei visori Quest 2 forniti da Meta - partner d’eccezione dell’IRCCS San Raffaele per l’iniziativa - così da poter esplorare le opportunità di utilizzo del Metaverso in medicina.

Tanti gli appuntamenti da non perdere, a partire dai panel di esperti che vedranno protagonisti tra gli altri il Prof. Marco Franceschini, Direttore del Laboratorio di Ricerca Clinica in Riabilitazione Neuromotoria dell’IRCCS San Raffaele e docente di “Traumatologia e riabilitazione dell'apparato locomotore” dell’Università Telematica San Raffaele Roma, e la Prof.ssa Fiorella Guadagni, Responsabile della Biobanca e banca dati associata dell’IRCCS San Raffaele e docente di “Biologia” presso l’Università Telematica San Raffaele Roma. Tra le attività pratiche e dimostrative, inoltre, sono previste ulteriori esperienze immersive alla scoperta delle potenzialità della realtà virtuale e aumentata nelle diagnosi e nel trattamento delle patologie umane.