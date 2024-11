Sanità, Michele Emiliano alla corte di Sansavini

Eleonora Sansavini, Michele Emiliano, Giuseppe Speziale

Ascolta ora 00:00 00:00

La Regione Puglia ha indetto una conferenza stampa, in presenza del governatore Michele Emiliano, per presentare i risultati dei reparti di cardiochirurgia degli Ospedali GVM Care & Research, cliniche private e convenzionate di proprietà di Ettore Sansavini. Una circostanza più unica che rara per il settore della sanità privata, che difficilmente viene sponsorizzata in maniera così esplicita da un'amministrazione regionale. In questo caso, invece, la Regione Puglia, ha voluto mettere il cappello su un incontro utile a fini pubblicitari per la struttura di sanità privata. Forse, anche per questo, durante la tavola rotonda alla quale sono intervenuti, oltre a Emiliano, il vice presidente GVM Care & Research, Giuseppe Speziale, ed Eleonora Sansavini, amministratore delegato degli ospedali GVM in Puglia, il presidente della Regione ha voluto mettere le mani avanti.

" Un mix pubblico e privato, quindi non in concorrenza ", ha dichiarato il governatore Emiliano, che si è mostrato particolarmente entusiasta di sostenere le cliniche private di Sansavini, esibendone i risultati in un incontro pubblico ufficiale creato sotto le insegne della Regione, che è responsabile della sanità pubblica nel suo territorio di competenza. " In questi ultimi 5 anni la #sanità pugliese è cresciuta come livelli essenziali di assistenza, come nessun’altra Regione italiana. E di questo il merito è di tutti, pubblico e privato. Volevo esprimere la nostra gratitudine per aver contributo qui, nella nostra Regione, a far crescere e far diventare ambito d’eccellenza anche la cardiochirurgia. Grazie non solo per questo risultato, certificato da Agenas, ma anche per essere stata di supporto in situazioni critiche, come quella dell’emergenza Covid ", ha spiegato il governatore in conferenza.

Tuttavia, nel rapporto Crea 2024, la sanità pugliese è risultata essere una delle peggiori del Paese, con un punteggio di 0,37. Peggio hanno fatto solamente Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dati che non sono stati portati in conferenza dal governatore, che ha concentrato tutte le sue attenzioni sui risultati di una struttura sanitaria privata convenzionata, che gode probabilmente di una certa simpatia in Regione Puglia, viste le modalità insolite di convocazione della conferenza.

Modalità che si ritrovano anche nel comunicato ufficiale diffuso dalla Regione, che sottolinea con toni trionfalistici, nelle prime righe della nota i risultati nei reparti cardiovascolari di una delle cliniche di Sansavini, citando solo in seconda battuta gli ospedali pubblici di Bari e Lecce.