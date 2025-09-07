Scandalo Coldplay: Kristin Cabot chiede il divorzio dopo il bacio con il ceo Andy Byron

Un gesto romantico immortalato per caso ha finito per far esplodere un matrimonio. È quanto accaduto a Kristin Cabot, ex dirigente di Astronomer, protagonista insieme al CEO Andy Byron di una scena finita sotto gli occhi di migliaia di persone durante un concerto dei Coldplay. I due, ripresi dalla kiss-cam dello stadio Gillette di Foxborough, Massachusetts, sono diventati virali nel giro di poche ore.

Il leader della band, Chris Martin, ha ironizzato dal palco: " Guardate questi due, o hanno una relazione... o sono molto timidi ". Nessuno, nemmeno lui, poteva immaginare le conseguenze di quel momento: i due tentano di nascondersi dallo schermo, ma le immagini finiscono online, aprendo le porte a un vero e proprio scandalo pubblico.

Kristin Cabot chiede il divorzio

Pochi giorni dopo il caso, Kristin Cabot ha chiesto ufficialmente il divorzio dal marito, Andrew Cabot, ricco erede della famiglia fondatrice del colosso del rum Privateer. La coppia era già in crisi da tempo, ma la scena pubblica ha definitivamente accelerato la fine del matrimonio.

A raccontare i retroscena è stata Julia, ex moglie di Andrew, che ha rivelato: " Ho mandato un messaggio ad Andrew subito dopo l'accaduto e lui mi ha detto: 'La sua vita non ha niente a che fare con me', confermando che si stavano già separando ". Ma l’ex moglie non risparmia le frecciate: " Non è esattamente il marito ideale, anche se neanche lei sembra la moglie dei sogni. A lui interessano solo i soldi ".

Il bacio che ha fatto il giro del mondo

Il video, diventato virale, ha portato a dimissioni immediate: sia Byron che Cabot hanno lasciato i loro ruoli in Astronomer, travolti dalle polemiche. L’imbarazzo non ha risparmiato nessuno, compreso Andrew Cabot, che al momento dello scandalo era in viaggio in Giappone per lavoro e non sapeva che la moglie fosse al concerto con Byron.

A rendere il tutto più complesso, un ulteriore dettaglio: solo cinque mesi prima, Kristin e Andrew avevano acquistato una casa da oltre due milioni di dollari sulla costa atlantica. Un investimento che adesso dovranno probabilmente dividere in tribunale.

“Karma”, l’ex moglie non perdona

Nel suo sfogo al Daily Mail, Julia ha raccontato che molte persone le hanno scritto usando la parola “karma” subito dopo il caso: " Quello che dai, ricevi. Non credo che Andrew sia ferito nei sentimenti. È solo imbarazzato, e basta ". A detta sua, la fine del matrimonio non lo ha colpito emotivamente, ma solo sul piano dell'immagine pubblica.

Il prezzo della viralità

Quella che sembrava una semplice inquadratura casuale si è trasformata in un evento capace

di distruggere carriere e rapporti personali. Il caso di Kristin Cabot e Andy Byron dimostra quanto sottile possa essere il confine tra pubblico e privato, e quanto possa costare, oggi, diventare virali nel modo sbagliato.