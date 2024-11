Scatta l'obbligo pneumatici invernali: cosa prevede la legge e quali sono le sanzioni previste

Ascolta ora 00:00 00:00

L'inverno si avvicina e a partire dalla giornata di ieri - venerdì 15 novembre - vige l'obbligo di viaggiare su vetture dotate di pneumatici invenali. Tale disposizione durerà fino alla data del 15 aprile 2025. L'obbligo, è bene precisarlo, è tale solo per determinate strade ed è possibile anche viaggiare con le apposite catene da neve omologate. Ma vediamo più nel dettaglio.

Cosa dice la legge

Stando a quanto previsto dalla norma, l'obbligo di essere dotati di dispositivi invernali (pneumatici o catene da neve) vige per le strade extraurbane e sulle autostrade, dove sono stati collocati anche degli specifi cartelli che ricordano tale disposizione agli automobilisti. In determinate circostanze, specie per via della conformità del terrirorio o per varie altre condizioni, l'obbligo può essere esteso anche alle vie urbane. Il consiglio è quello di verificare sempre, andando a controllare il portare web Pneumatici Sotto Controllo.

Per i trasgressori, infatti, sono previste sanzioni severe. Gli automobilisti trovati sprovvisti delle dotazioni invernali in zone in cui vige l'obbligo possono ricevere una sanzione dai 42 ai 173 euro per le strade urbane, e dai 87 ai 344 euro per le extra-urbane. Non solo. In certi casi può essere disposto anche il fermo del mezzo, almeno fino a quando il proprietario non avrà provveduto a dotarlo dei dispositivi invernali. Nel caso in cui non venisse rispettato il fermo, la legge prevede altri 85 euro di multa più 3 punti sottratti dalla patente.

Viaggiare con le dotazioni invernali è un modo di incrimentare la sicurezza su strada in una stagione in cui il gelo e la neve possono realmente causare incidenti anche gravi. Non sussiste, dunque, alcuna valida ragione per trasgredire.

Altre soluzioni

Nel caso in cui si volesse risparmiare tempo - e non si preveda di addentrarsi in zone di montagna - si può scegliere di dotare le vetture dei cosiddetti pneumatici 4 stagioni, o all season. Si tratta di gomme che vanno bene in ogni condizione, e che dunque possono essere usate tutto l'anno. Gli all season, tuttavia, non sono sufficienti laddove decidessimo di addentrarci in zone più fredde e con spessa neve, dove la scelta delle catene rimane la più valida.

Ma come riconoscere gli pneumatici invernali? Basta esaminarli.

Hanno infatti comeun fiocco di neve, all'interno del profilo di una montagna, con tanto di sigle M+S, MS, M&S, M-S. Al contrario gli All Season hanno solo la sigla M+S, ossia Mud e Snow (Fango e Neve), senza fiocco di neve.