"Bandita dalle scuole". E anche gli ambientalisti rinnegano Greta

Le posizioni di Greta Thunberg sul conflitto israelo-palestinese continuano a far discutere, anche nel mondo ambientalista. In poche ore diversi attivisti israeliani per il clima hanno raccolto più di 100 firme per una lettera aperta rivolta a Greta, dicendosi "profondamente feriti, scioccati e delusi dai tweet e post riguardanti Gaza" e che Thunberg dovrebbe "riconsiderare le atrocità commesse da Hamas" .

"Greta Thunberg è oggi l'attivista climatica più conosciuta al mondo" , spiega Adam Teva V'Din, l'Unione israeliana per la difesa dell'ambiente. "Nella sua posizione influente, Greta ha espresso una posizione unilaterale e incoerente, ignorando completamente gli atti crudeli subiti dai cittadini israeliani e il rapimento di centinaia di persone" . La posizione della giovane attivista è stata definita "superficiale e sprezzante" , poiché "indebolisce inevitabilmente la validità delle sue posizioni legate al clima" . La militanza ideologica di Greta, che va ben oltre le giuste battaglie a difesa dell'ambiente, rischia di "ritrarre gli attivisti climatici come poco seri e privi di profondità. Pertanto, anche senza affrontare le implicazioni etiche e morali che ignorava, Greta non è più un modello per noi nel contesto del cambiamento climatico. Abbiamo molte altre figure a cui ispirarci" .

Il sostegno indiscriminato alla causa palestinese, confermato con un post sui social dove si vede Greta con in mano un cartello pro Gaza, ha suscitato diverse polemiche nello stato ebraico. Il ministero dell'Istruzione israeliano ha annunciato che rimuoverà ogni riferimento all'attivista svedese dai programmi e dalle aule scolastiche. "Hamas è un'organizzazione terroristica responsabile dell'omicidio di 1.400 israeliani innocenti , inclusi bambini, donne e anziani, e ha rapito oltre 200 persone a Gaza" , sostiene il ministero riferendosi a Greta . "Questa posizione la squalifica dall'essere un modello educativo e morale, e non è più idonea a fungere da ispirazione ed educatrice per gli studenti israeliani" .

La pagina "Israel's Story", che lavora per raccontare la storia di Israele al mondo, ha prodotto e diffuso un video in cui Greta pronuncia il discorso che l'ha resa famosa, condannando i leader mondiali per non aver fatto abbastanza per combattere il riscaldamento globale. Tuttavia, accanto alle sue parole ci sono immagini di vittime di guerra e fotografie del massacro di Hamas.