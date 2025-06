Sciopero 20 giugno, orari e ultimi aggiornamenti: ecco cosa c'è da sapere

Venerdì 20 giugno è prevista una nuova giornata di stop che rischia di paralizzare l’Italia. A farne le spese saranno soprattutto i pendolari e chi utilizza i mezzi pubblici per spostarsi in città, ma anche chi ha in programma viaggi tra diverse regioni. Come di consueto, saranno garantite le fasce orarie di maggiore affluenza, ma si prevede comunque un’ondata di disagi diffusi. I rallentamenti non riguarderanno solo autobus e metropolitane, ma anche collegamenti ferroviari a lunga percorrenza, voli e trasporti marittimi.

Le fasce garantite per i mezzi pubblici nelle città

Le fasce orarie garantite in occasione dello sciopero del 20 giugno varieranno da città a città. A Milano, l’ATM ha annunciato che il servizio sarà regolare dalle 8:45 alle 15:00 e poi nuovamente dopo le 18:00 fino a fine giornata. A Roma, ATAC assicurerà il funzionamento dei mezzi dalle 5:30 alle 8:30 del mattino e dalle 17:00 alle 20:00. A Napoli, il trasporto pubblico sarà operativo nelle fasce 5:30–8:30 e 16:30–19:30, mentre a Torino i servizi saranno garantiti tra le 6:00 e le 9:00, e di nuovo tra le 12:00 e le 15:00. Anche a Venezia sono previsti possibili disagi, con mobilità assicurata solo nelle finestre 6:00–9:00 e 16:30–19:30.

Gli orari dello sciopero

Lo sciopero nel settore dei trasporti coinvolgerà anche i treni, con un’interruzione prevista dalle 21 di giovedì 19 giugno alle 21 di venerdì 20. Durante queste 24 ore, sono attese cancellazioni e modifiche ai servizi ferroviari. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantite le corse nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00.

Anche il comparto aereo sarà interessato: lo sciopero coinvolgerà il personale di terra, tra cui gli addetti ai bagagli, gli autisti dei bus navette e gli operatori dell’assistenza. I voli saranno garantiti solo nelle fasce protette 7:00–10:00 e 18:00–21:00. Infine, l’agitazione comprenderà anche il trasporto marittimo e le attività portuali, con possibili blocchi di 24 ore nei principali scali del Paese.

Chi aderisce allo scioperò e perché

Lo sciopero previsto per venerdì 20 giugno, definito un "venerdì nero" per l’impatto sui trasporti e i servizi, è stato proclamato da alcune delle principali sigle sindacali. Tra le organizzazioni promotrici figurano l’Unione Sindacale di Base (USB), la Confederazione Unitaria di Base (CUB), il Sindacato Generale di Base (SGB), la Federazione Sindacati Indipendenti (FSI) e la Federazione Lavoratori Agroindustria (FLAI).

Le rivendicazioni alla base della protesta spaziano su più fronti: aumenti salariali, riduzione dell’orario di lavoro e maggiori investimenti pubblici in settori chiave come sanità,

scuola, trasporti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le richieste, figura anche un appello per il cessate il fuoco in Palestina, segno di una mobilitazione che intende coinvolgere anche temi di carattere internazionale.