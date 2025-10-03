Lo sciopero generale a Milano: la diretta della manifestazione per la Flotilla

Milano si ferma, insieme alle altre città italiane, per lo sciopero generale proclamato oggi nell’ambito della mobilitazione nazionale per la Global Sumud Flotilla e di Gaza.L’astensione è stata proclamata da Cgil e Usb. L’appuntamento per il corteo milanese è alle 9 quando partirà da Porta Venezia per arrivare fino al Politecnico in piazza Leonardo da Vinci dopo circa due ore. È possibile che la circolazione cittadina subisca disagi.
