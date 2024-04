Scomparsa nel nulla un'altra adolescente, da lunedì nessuna notizia di Dayana Martinez

Proprio come era accaduto a fine marzo con il 17enne Edoardo Gallo, scomparso senza lasciare traccia dopo essere uscito di casa per recarsi a scuola; da lunedì (8 aprile) si sono perse le tracce di Dayana Martinez, una 12enne di Busto Arsizio (Varese), uscita di casa per recarsi all'Istituto Galileo di Sacconago dove frequenta la secondaria di primo grado, e mai arrivata all'istituto. Dayane aveva, come ogni mattina, appuntamento con i suoi compagni di scuola per poi raggiungere insieme l'itstituto, ma interrogati i ragazzini hanno detto di non averla mai vista arrivare.

La stessa modalità

Molte sono le somiglianze con la scomparsa di Edoardo Gallo e si spera anche il finale, visto che il ragazzo è stato ritrovato dopo una settimana di allontanamento volontario. Subito dopo la sua scomparsa i genitori di Dayana, hanno immediatamente presentato denuncia ai carabinieri che hanno iniziato le ricerche, sia sul territorio, ma anche con il tam tam dei social iniziato dai compagni di classe della ragazzina.

La disperazione dei genitori

"Siamo disperati - hanno detto padre e madre della 12enne -. Abbiamo passato tutto il giorno e la notte a cercarla senza esito. Siamo spaventati. Dayana ha un cellulare ma è senza scheda, lo usa per giocare. Ringraziamo chiunque potrà darci notizie ".

L'identikit di Dayana

Al momento della scomparsa la ragazza, che è altra 1,60 cm, pesa 40 kg e ha gli occhi marroni, indossava pantaloni marroni, una felpa bianca e una maglietta gialla, scarpe Nike nere, bianche e rosa.

I carabinieri e la famiglia hanno esortato chiunque dovesse avere notizie a contattare le autorità.