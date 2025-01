Scontrino, prezzi, sconti, reso e rimborso: ecco a cosa fare attenzione per evitare truffe durante i saldi

Ascolta ora 00:00 00:00

A partire da ieri - sabato 4 gennaio - sono cominciati ufficialmente i saldi invernali. Un'occasione unica per potersi aggiudicare un pezzo particolarmente desiderato spendendo di meno. Bisogna però stare attenti, perché il rischio di incappare in una truffa è sempre dietro l'angolo. I venditori furbetti, infatti, sanno bene come raggirare le incaute vittime. Ecco perché nelle fasi di acquisto è sempre bene fare attenzione, così da evitarsi spiacevoli sorprese.

Ci sono cinque punti, in particolare, da tenere presenti, prima di lanciarsi in un acquisto che pare promettente.

La prima cosa da fare è quella di controllare bene l'etichetta. Il prezzo deve essere esposto, e deve essere chiaro. La stessa Assoutenti ha espresso preoccupazione per i consumatori, spesso attirati da certi negozi con la tecnica del "prezzo civetta", che consiste nel proporre un prodotto di marca a un prezzo parecchio inferiore rispetto a quello del listino. Codacons ha invitato i futuri acquirenti a diffidare di tutti quegli sconti che superano il 50%, specie all'inizio dei saldi. Spesso, infatti, "nascondono merce non proprio nuova ", mentre " le vendite devono essere realmente di fine stagione, non fondi di magazzino ". Non solo. Le associazioni ricordano che tutti i metodi di pagamento devono essere accettati.

Restando su uno di questi ultimi punti, è bene ribadire che ogni forma di pagamento deve essere accettata. Viene consigliato di diffidare da chi non accetta tutti i metodi di pagamento, dal contante alla carta di credito. Se il negoziante pretende solo pagamenti in contanti o con bonifico potrebbe essere rischioso, perché con in questo modo è meno facile certificare l'avvenuto acquisto. Potrebbe dunque essere un segnale d'allarme.

Altra cosa a cui fare attenzione sono i prezzi. Il costo dei prodotti deve essere controllato sia prima che durante i saldi: questa è la strategia migliore per sapere se è stato effettivamente applicato uno sconto. La cosa migliore sarebbe avere sull'etichetta il costo originale della merce, e il costo scontato, in questo modo è possibile verificare di persona.

Anche conoscere le politiche di reso è importante, specie durante i saldi. Prima di comprare, è fondamentale sapere se si ha il diritto alla sostituzione di un prodotto difettoso. Quando si acquista online, per esempio, spesso si ottiene un rimborso intero in caso di restituzione. Questi diritti devono essere mantenuti anche durante i saldi.

Fondamentale, infine, conservare sempre le ricevute fiscali, ma non solo.

Andrebbero conservati anche i cartellini dei prezzi, così come le email ricevute come conferma dell'ordine. La regola è quella di non buttare/cancellare mai niente fino a quando non si è in possesso della merce e siamo sicuri di tenerla.