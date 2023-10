"Netanyahu come Hitler". "Signor Musk, la prego...". Scontro totale tra Orsini e Mentana

È scontro a distanza fra il docente di Sociologia del terrorismo Alessandro Orsini e il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana. Motivo della discussione è il recente post pubblicato da Orsini sulla sua pagina X (Twitter), in cui si scaglia contro il primo ministro israeliano Benjamin "Bibi" Netanyahu. Nel suo intervento, il professore si lascia andare a un paragone che ha naturalmente provocato polemiche, oltre alla risposta piccata di Mentana.

L'attacco a Netanyahu

Fortissimo il post pubblicato da Alessandro Orsini nel corso della giornata di ieri, domenica 15 ottobre. Commentando la disperata situazione in Medio Oriente, dove a perdere la vita, purtroppo, sono anche molti bambini, il sociologo punta il dito contro Netanyahu, che in queste ore ha negato l'accordo per il cessate il fuoco.

" Con gli ultimi 27 bambini palestinesi massacrati una mezz'oretta fa, Netanyahu è diventato ufficialmente il piu grande massacratore di bambini innocenti dopo Hitler ", ha scritto Orsini su X. "Il Likud, ambiziosissimo, dichiara: 'Abbiamo tempo per arrivare primi! Con l'aiuto di Biden ce la faremo!'".

Un attacco in piena regola, che arriva in un momento delicatissimo. In questi giorni di furioso conflitto fra Israele e Hamas, Orsini non si è risparmiato nei confronti del primo ministro israeliano. " Tra Netanyahu e Isis non esiste nessuna differenza ", ha infatti affermato in un'altra occasione. " Entrambi massacrano i bambini di religione diversa dalla loro soltanto che Netanyahu ammazza molti più bambini di Isis, al Qaeda e Hamas messi insieme. Netanyahu è il terrorista più sanguinario del mondo ".

Con gli ultimi 27 bambini palestinesi massacrati una mezz’oretta fa, Netanyahu è diventato ufficialmente il piu grande massacratore di bambini innocenti dopo Hitler. Il Likud, ambiziosissimo, dichiara: “Abbiamo tempo per arrivare primi! Con l’aiuto di Biden ce la faremo!” — Alessandro Orsini (@orsiniufficiale) October 15, 2023

Mentana sconcertato

L'intervento di Alessandro Orsini ha scatenato la reazione di Enrico Mentana, col quale il sociologo è spesso arrivato a scontrarsi anche su altri temi. Il direttore del Tg di La7 ha pubblicato sulla propria pagina Facebook uno screenshot del post di Orsini, accompagnato da poche righe, rivolte al Ceo di X-Twitter Elon Musk. "Signor Musk, la prego, mi dica che è un fake" , si legge nel messaggio.

Sotto il messaggio su Facebook i commenti si dividono, fra coloro che approvano Orsini ed altri che esprimono biasimo nei confronti del sociologo. "È sicuramente vero, non è un fake. Solo Orsini poteva scrivere queste parole, confermando quanto si dice di lui da tempo circa il suo equilibrio nel valutare gli avvenimenti politici e militari" , è il commento di un utente.

L'intervento di Parenzo

A entrare nella questione anche il giornalista e conduttore David Parenzo che, seguendo l'esempio di Mentana, ha proposto nuovamente lo screenshot con l'intervento del professor Orsini, commentando: " Hanno aperto i concorsi per un posto di Prof. nelle università iraniane? Ho qua un CV perfetto per lei, caro dott @khamenei_ir. Deve però prima chiedere una liberatoria al @fattoquotidiano perché credo abbia esclusiva con loro ".