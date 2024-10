Piccolo incidente a Bergamo: aereo fermo in pista, stop a tutti i voli

Ascolta ora 00:00 00:00

Stop ai voli all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Un aereo si trova fermo in pista a causa dello scoppio di uno pneumatico di un volo in atterraggio proveniente da Barcellona. " L’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura ", fa sapere la società Sacbo che gestisce lo scalo. È in corso l'evacuazione dei passeggeri con l'ausilio dei Vigili del Fuoco ma non risultano feriti.

La riapertura della pista è prevista alle 14 circa, non prima che tutti i passeggeri siano stati evacuati e che siano stati effettuati i necessari controlli sulla pista. L'obiettivo è quello di eliminare ogni possibile detrito che possa essersi staccato dall'aeromobile Ryanair in modo da garantire la sicurezza dei voli che dovranno atterrare presso lo scalo. Bisognerà anche verificare se a far esplodere lo pneumatico sia stato un problema strutturale dell'aereo o se, invece, nel momento dell'arrivo l'aereo ha trovato qualcosa in pista che può aver causato l'esplosione. Secondo una prima ricostruzione, il velicolo è atterrato e in fase di frenata è scoppiato un pneumatico, motivo per cui il pilota ha lasciato il mezzo fermo in pista.

Sono migliaia al momento i passeggeri fermi all'interno del terminal dell'aeroporto Caravaggio in attesta di partire. Tutti i voli al momento sono fermi, alcuni sono stati cancellati, altri stanno accumulando ritardi. Qualunque volo schedulato in partenza dalle 7.45 risulta in partenza alle 14, orario di riapertura della pista, ma è prevedibile che tutti i voli in partenza oggi, anche quelli schedulati dopo le 14, verranno ritardati. I voli in partenza per Tirana, Parigi, Napoli, Catania, Madrid, Varsavia, Cluj, Katowice, Olbia, Bordeaux, Vilnius, Riga, Brindisi, Palermo, Casablanca, Sofia, Bruxelles, Bordeaux sono stati cancellati.

I voli provenienti da Trapani, Palma de Mallora e dalle Asturie sono stati. Il volo proveniente da Olbia è stato cancellato. Modifiche potranno essere effettuate nelle prossime ore.