"'a Scurata Memorial Enrico Russo”, il Festival di Marsala ecosostenibile

Il meraviglioso palco ecosostenibile a sfioro sul mare, fatto tufi, sale, legno che vedrà le performance dei numerosi artisti della rassegna “‘a Scurata Memorial Enrico Russo”

Un calendario ricco di eventi e cultura, quello che andrà in scena durante la VIIa Rassegna 'a Scurata Memorial Enrico Russo, che si terrà a Marsala dal 21 luglio al primo settembre. Luoghi meravigliosi che verranno "calcati" da grandi artisti provenienti da tutto il mondo.

Un teatro "ecosostenibile"

Tanti saranno gli ospiti presenti dal calibro di Jerusa Barros, Osvaldo Lo Iacono, Luca Madonia, Alessandra Falucchi e Marcella Favilla, ma anche jazzisti come gli Elimi e Antonella Maurer & Mezz, oltre ad uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla con musica, narrazioni e danza, tutti messi in scena sul palco ecosostenibile fatto di tufi, legno e sale.

” È l'unico teatro al mondo costruito in una vasca di Salina – spiega Giacomo Frazzitta, componente del direttivo del MAC – ed è un teatro assolutamente ecologico. Perché fatto solo di tufi, sale, legno. Qui arte e location si incontrano in una maniera unica e il paesaggio del tramonto sulla riserva naturale dello Stagnone, uno dei tramonti più belli al mondo, diventa scenario e spettacolo al tempo stesso grazie alla lungimiranza delle Cantine Pellegrino che hanno reso possibile tutto questo ”.

Novità di quest’anno: l’opera teatrale: L’assedio di Ilio – tragiche prove di una tragedia che sarà messa in scena nel parco archeologico di Marsala, tra le vestigia dell’antica Lilybeo, con accesso da Porta Nuova.

Un viaggio emozionale nel cuore del sud

La rassegna sarà un grande viaggio emozionale attraverso le musiche del sud del mondo, nell’universo femminile e in quello dell’epopea omerica, e poi del genio narrativo di Baricco, ma anche un incanto di melodie senza tempo e voci capaci di muovere sogni e ricordi, e ancora danze di passione, per concludere con un omaggio a Lucio Dalla che è un tributo al genio nutrito dall’interpretazione di artisti eccezionali.

Il calendario musicale

Saranno dodici gli spettacoli, otto concerti e quattro spettacoli teatrali che inizieranno il 21 luglio fino al primo settembre e che vedranno tantissimi artisti alternarsi sul palco di tufo a pelo d'acqua, all'interno delle antiche Saline Genna. " I generi musicali proposti quest’anno sono molteplici e variegati – spiega il direttore artistico Gregorio Caimi –. Si inizia con l’artista capoverdiana di nascita, e palermitana d’adozione Jerusa Barros, per continuare un duplice concerto Jazz a cura degli Elimi e del quintetto “Antonella Maurer & Mezz” .

Sarà poi la volta di Osvaldo Lo Iacono, chitarrista di fama internazionale a cui seguiranno il trio acustico di Luca Madonia (ex voce dei Denovo). Emozionante sarà lo spettacolo di musica, danza e parole dedicato al genio del tango Astor Piazzolla con il fisarmonicista Pietro Adragna, considerato uno dei migliori al mondo. Ci sarà poi un concerto dedicato all'idea del 'Viaggio' visto come l'emozione di raggiungere l'altrove che sposa il concetto di mare e orizzonte come simbolica meta di viaggio e ancora un tibuto prodotto da Kinisia Blues Band al grandissimo Eric Clapton ".

...e quello teatrale

" Per quanto concerne gli spettacoli teatrali - spiega ancora Caimi - spazieranno da una interpretazione del testo di Concita De Gregorio “Malamore”, ad una rilettura del mito di Circe a cura di Alessandra Falucchi e Marcella Favilla, fino a toccare la notissima “Leggenda del pianista sull’Oceano” che vedrà sul palcoscenico il noto e apprezzato pianista marsalese Vincenzo Piccione Pipitone.

Chi quest'anno sceglierà la nostra rassegna, si troverà immerso in un sogno di sale, tra viaggi possibili e miti che si fanno magici e ad un tempo, intimi e vicini”, conclude il direttore artistico. Per informazioni sui biglietti gli orari e gli spettacoli, si può consultare il sito della manifestazione.