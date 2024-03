Le scuse della star del pop per l'amore

Se sei una star sei del tuo pubblico. In Corea del Sud funziona così. Lì i fan hanno diritto di idealizzare i propri «miti» fino in fondo, di poterli credere puri e inavvicinabili o, al contrario, di poter pensare che siano qualcosa che appartiene a loro di diritto, solo per il fatto di sostenerli, seguirli, venerarli, alimentare la loro fama. In Corea del Sud, addirittura, alcune agenzie di spettacoli impongono come clausola agli artisti di non avere un partner. Per questo la star del K-pop, Karina, membro del popolarissimo gruppo Aespa, si è scusata con i suoi fan per il fatto di essersi innamorata. La ventitrenne aveva un tono mortificato nel messaggio

che ha sentito di dover diffondere dal suo profilo Instagram. Da lì, viste anche le pressioni del suo enourage, ha dovuto chiedere perdono per la relazione con l'attore Lee Jae-wook. «So che molti fan saranno delusi, quindi volevo scusarmi sinceramente con chi mi ha dato il più caloroso supporto sin dal mio debutto», ha scritto l'artista. E ha poi ha fatto sapere che «ognuno dei suoi fan continua a essere molto prezioso per lei» e che desidera «lenire le ferite che potrebbe aver causato», oltre a lavorare sodo per mostrare il suo lato più «maturo» e «senza deludere nessuno». Le scuse di Karina arrivano dopo che un media online, la scorsa settimana, ha rivelato la love story, che è stata confermata da Lee anche se ancora «in una fase iniziale». Le storie d'amore dei

membri dei gruppi K-pop sono un argomento controverso in Corea del Sud, perché vanno contro l'idea di purezza che questi artisti vogliono mostrare e anche con il rapporto quasi personale che i fan sentono con loro.