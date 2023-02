Se Cospito muore è colpa sua, strazio Egonu e Meloni: quindi, oggi...

- Valentina Ferragni è una bella ragazza, pure “gnocca” se si può ancora dire. Però quell’utente social che le ha scritto “col fisico che ha non può sponsorizzare lingerie” non ha fatto body shaming e non è un hater. Ha solo espresso un giudizio. Magari a lui piacciono ciccione e coi rotoli di grasso: che colpa ne ha?

- Sono d’accordo con l’ingegnere Ornela Cassasa che una collaborazione da 900 euro non è un gran che. Però trovo anche corretto quel che dice un utente sui sociale: “Come dice il saggio: ‘La casa si costruisce con la posa del primo mattone’. Intanto cominci a lavorare (non in nero) e poi si vedrà. Piuttost che nient, l'è mei piuttost”. Severo, ma giusto.

- Beppe Grillo inizia col suo tour del nuovo spettacolo dal titolo “Io sono il peggiore”. Almeno c’è arrivato.

- "Le deputate e i deputati del Pd esprimono piena solidarietà alla collega Chiara Appendino per le ignobili e insensate minacce di cui è stata bersaglio. Siamo con lei , contro ogni cedimento verso qualsiasi forma di violenza e intolleranza”. Doveroso esprimere solidarietà, ma c’è modo e modo per scrivere la nota. Qui c’è puzza di inciucio

- Meloni scrive una lettera al Corriere, chiede ai suoi deputati di deporre l’ascia di guerra ma ne approfitta per dare una stilettata al Pd. E c’ha ragione. Per mesi, anzi anni, la sinistra ha dipinto FdI come tutto il male di questo mondo e adesso un capogruppo non può contestare la visita (incredibile!) dei vertici dem all’anarchico terrorista che sta sfidando lo Stato?

- Ovviamente il Pd s’è offeso e ha scritto una contro-nota, che manco sto a dirvi visto che è un concentrato di lesa maestà. Sintesi: "Noi non vogliamo togliere il 41bis" (ciaone), “è grave che non faccia dimettere Delmastro e Donzelli”, “FdI ci ha diffamato” (ma di che?), “livore contro l’opposizione” e via dicendo. Il Pd è convinto di poter far traballare il premier su questa storia ma forse non hanno notato che i sondaggi danno loro torto. Gli italiani Cospito vogliono tenerlo in carcere. Si stanno dando la zappa sui piedi

- Ieri i cartelli che accusavano Meloni e Mattarella di essere gli “assassini” di Cospito. Oggi le manifestazioni in suo sostegno. Cari anarchici, se Cospito muore è solo colpa sua. Lui ha gambizzato un povero cristo. Lui ha piazzato delle bombe. Lui è stato condannato in via definitiva per una lunga lista di reati. Se poi dal carcere insiste col chiamare i compagni alla rivolta contro lo Stato, e per questo si becca il 41bis, allora non può tanto stare a lamentarsi. È lodevole che voglia portare a termine la sua battaglia, addirittura rifiutando il Tso in caso di malore per lo sciopero della fame, ma i suoi amichetti sappiano che se crepa non è “colpa dello Stato”. Ma solo sua

- Di Paola Egonu mi sono dimenticato questa perla: “Lo standard di bellezza presupponeva l'essere bianca. Io ero sempre la più alta, nera, con questi ricci che odiavo”. Ora, mi dispiace eh. Ma non ho capito dove vuole arrivare: per caso intende costringere la popolazione nativa italiana ad innamorarsi delle ragazze alte, nere e ricce? Se ai maschi nostrani piacciono basse, grasse e bianche mica è colpa loro. Né razzismo. Si chiama “chimica”.

- Ogni tre minuti si consuma una rapina o un furto in casa. E noi stiamo qui a scannarci su Cospito

- Io tutta questa paura sull’Autonomia differenziata non la capisco. Prima diciamo di voler premiare il merito, poi ci comportiamo all’opposto. Anche perché, differenza abnormi tra regioni già ci sono. Anche nella sanità. Chiedete ai pazienti del Sud per quale motivo si muovono verso Nord, verso gli ospedali dell’Emilia, del Veneto e della Lombardia. È forse colpa dell’Autonomia? No, ma del modo di lavorare. Chi meglio fa è bene che possa procedere spedito. Gli altri prendano esempio.