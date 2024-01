"Non è rispettoso...". Lucarelli fugge dalle domande dei cronisti

Un incontro tenuto a Milano, allo spazio "Lampo" (ex Scalo Farini), diventa l'occasione per la prima apparizione pubblica di Selvaggia Lucarelli dopo il caso Pedretti. La giornalista del Fatto Quotidiano ha partecipato infatti, in qualità di moderatrice, alla presentazione di un libro della conduttrice televisiva Rai Francesca Fialdini. Travolta dalla bufera scatenata dalla notizia del presunto suicidio della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano - criticata per avere pubblicato una recensione ritenuta da Lorenzo Biagiarelli (compagno della Lucarelli) - la giurata di Ballando con le stelle ha dovuto quasi inevitabilmente scontrarsi sul tema mediatico scottante di questi ultimi due giorni, durante i quali si era già espressa abbondantemente sui propri canali social per smentire eventuali responsabilità morali della coppia su quando successo alla donna.

Un po' di imbarazzo caratterizza l'attesa per il " motivo per cui voi siete qua ", come Fialdini - rivolgendosi alla centinaia di persone presenti - definisce testualmente l'editorialista del Fatto, giunta al "Lampo" con qualche minuto di ritardo. Proprio questa mattina Selvaggia Lucarelli aveva annunciato lo stop, solo momentaneo, del suo profilo X (ex Twitter), ma ha comunque deciso di non mancare all'appuntamento di questa sera, già fissato da tempo. Il caso vuole che la presenza dello psichiatra Leonardo Mentolicchio, co-autore del libro della Fialdini sui disturbi dei comportamenti alimentari, diventi l'opportunità anche di parlare, seppur superficialmente, proprio dei ruoli dei social network contro le debolezze di alcuni suoi utenti, nonché delle problematiche riguardo ai suicidi conseguenti alle problematiche legate ad anoressia o bulimia.

Dopo più di un'ora e mezza di dialogo tra Lucarelli, Fialdini e il dottor Mentolicchio, ecco arrivare il momento delle domande da parte della platea. Una giornalista di Dritto e Rovescio tenta invano di porle una domanda evidentemente relativa allo strettissimo caso di attualità: l'influencer, capìta l'antifona, non ci sta e blocca immediatamente la cronista della trasmissione di Paolo Del Debbio: " No perdonami, stiamo parlando del libro di Francesca Fialdini - interrompe Lucarelli -. Poi, se vuoi, me la fai dopo la domanda. Sarebbe carino che parlassimo di disturbi alimentari. Non è rispettoso neanche delle ragazze che sono qua. Io mi presto, m'immolo, se vuoi mi scarnifichi, ma rispettiamo il tema della persona in questo momento ".