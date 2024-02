Sempre più incidenti con i monopattini, i dati che allarmano. Ecco le città a rischio

Sono dati che preoccupano quelli relativi al numero di incidenti mortali avvenuti in un anno che hanno visto coinvolte persone a bordo di monopattini elettrici. Purtroppo la situazione è seria, dal momento che col passare dei mesi e degli anni si è assistito a un vero e proprio aumento. Ecco la ragione per cui è così importante dare una regolamentazione anche a questi mezzi, così da garantire la sicurezza dei cittadini.

I dati allarmanti

Secondo gli ultimi dati inseriti nel Report Aci-Istat intitolato Incidenti stradali in Italia, aggiornamento dati provinciali, soltanto nell'ultimo anno si è assistito a un considerevole aumento di incidenti stradali mortali che hanno coinvolto monopattini elettrici. Parliamo del +77,8%. Un numero non da poco che dovrebbe spingere le autorità a riflettere seriamente sulla situazione. L'ultimo episodio avvenuto a Bergamo, dove un 19enne è rimasto travolto dal un autobus mentre stava spingendo il proprio monopattino è l'ultimo di una ormai lunga serie di tragedie avvenute nell'ultimo anno.

Il mezzo a due ruote elettrico, promosso per tutte le sue qualità green, si è rivelato non privo di rischi. In molti li utilizzano, grazie anche alla possibilità di noleggiarli, senza però rendersi conto della potenziale periocolosità. Ed ecco che nel 2022 c'è stato un drammatico balzo in avanti per quanto concerne il numero di vittime. Si è infatti registrato un aumento del +77,8% per gli incidenti mortali che hanno visto coinvolto un monopattino, e del + 53,8% per le biciclette elettrice e pedoni. Calato, invece, il numero delle vittime in bicicletta, - 6,8%.

Con numeri di questo genere c'è chi già parla di strage per le strade, con 16 morti su monopattino nel 2022, 205 morti in bici (di cui 20 su bicicletta elettrica) e 485 deceduti mentre camminavano per strada.

Le città più a rischio

Importante anche individuare le realtà in cui gli incidenti mortali capitano più spesso. Secondo il report, 4 delle 16 persone morte in monopattino hanno perso la vita a Milano, 3 a Roma o provincia, e 2 nel Torinese. Si raggiunge così un totale del 56% dei decessi su scala nazionale

Per quanto riguarda le morti in bici, il triste primato è tenuto da Padova e provincia (10 decessi), seguita da Udine (con 9 morti), Milano, Venezia e Ravenna (con 8 morti). Quanto ai pedoni vittime di incidenti mortali, abbiamo Roma come città con il maggior numero di decessi (56 morti) a cui fanno seguito Milano (24 morti), Napoli (23 morti) e Torino (18 morti).

I casi aumentano

Una regolamentazione su Codice della Strada si rende più che necessaria se si considerano i numeri degli ultimi anni. Se il dato del 2022 preoccupa, si guardi ai numeri del 2021, con dati allarmanti che già facevano intuire come il trend fosse largamente al rialzo. Da 564 vittime dell'anno precedente si era infatti passati a 2.101. 1.980 i feriti, invece dei 518 registrati l'anno precedente.