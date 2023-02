"Spiati inconsapevolmente tramite telecamere". Il servizio choc delle Iene

Installate in casa, o in ufficio per questioni di sicurezza, le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi più pericolose di quanto immaginiamo dal punto di vista della riservatezza e della privacy. Sarebbero numerosissimi i video e le immagini estrapolate dai dispositivi a finire sul web senza il nostro consenso.

A lanciare l'allarme sono Le Iene, che in un loro recente servizio mostrano una realtà agghiacciante. È bene sottolineare che il fenomeno non riguarda tutti i dispositivi di sicurezza installati, ma il rischio, purtroppo, potrebbe esserci. Centinaia di immagini, dal quotidiano fino all'intimo vero e proprio, possono finire in rete senza che le persone riprese ne siano a conoscenza.

La Iena Matteo Viviani mostra una verità sconvolgente: tantissime le immagini pubblicate sui social, in particolar modo Telegram. L'occhio della telecamera di sorveglianza, installata nelle case al fine di garantire una maggiore sicurezza, riprende tutto. E sul web girano immagini di donne nude o seminude che, del tutto inconsapevoli, si spogliano nelle loro cabine armadio. Ci sono coppie che consumano un atto sessuale nell'intimità della loro camera da letto. Se poi lasciamo le abitazioni e ci spostiamo negli uffici o negli esercizi aperti al pubblico troviamo altro: immagini che arrivano dai camerini in cui i clienti si spogliano, donne dall'estetista, incontri privati. Le possibilità sono infinite.

Si tratta di momenti intimi rubati alle persone, condivisi senza alcuna autorizzazione. Immagini che vengono viste da estranei, e condivise centinaia, se non migliaia di volte. Una realtà inquietante che Matteo Viviani mostra al pubblico con la sua inchiesta scioccante.

A sottoporre la questione alle Iene è stato un utente di Telegram che, accortosi di quanto stava accadendo, ha denunciato il sistema.

Anche i messaggi che accompagnano le immagini illecitamente condivise lasciano basiti. "Intanto metto la foto, poi guardo nelle registrazioni cosa fa e se vale metto il video" , si legge in una chat. Oppure: "Per quelli a cui piacciono mature e in carne" . Insomma, la vita privata trattata come mera merce. Tutto avviene grazie a normalissime telecamere che possono essere acquistate nei negozi e installate in casa a scopo personale.

I video rubati vengono postati a cadenza quotidiana. C'è quasi una gara a chi ha il filmato più spinto. Un sospetto che viene è che magari alcune delle persone riprese possano aver volutamente condiviso sprazzi intimi della loro vita privata. Ma la tesi regge poco. " Se lo sai, magari uno sguardo alla telecamera lo dai, o magari alcune cose cerchi di nasconderle" , è la spiegazione del ragazzo che ha denunciato il fenomeno. "Si vede che sono persone convinte di essere lontane da occhi indiscreti" .

Per capire fino a che punto arrivi la follia di chi fa girare certe immagini riservate, basti pensare che fra i video ce ne sono anche alcuni che arrivano dagli studi medici, o dalle sale operatorie.

Le immagini, spiega il ragazzo, provengono da " gruppi internazionali, dove c'erano russi e arabi ". " Poi ho visto che avevano creato un gruppo dove condividevano solo le telecamere italiane ", aggiunge. " Potevi chiedere l'invito... poi hanno visto che io non condividevo, e mi hanno buttato fuori ". Per stare nel gruppo, bisogna anche condividere. Non è possibile assistere e basta.

Vengono, in sostanza, condivisi dei link a delle telecamere pubblicamente visibili, spiega un esperto a Viviani. Il link consente di andare a vedere che cosa sta riprendendo la telecamera a esso collegata. Sono qr code che devono essere letti da una applicazione e che poi rimandano al video. Una procedura semplicissima: basta un clic ed è possibile spiare un'ignara persona all'interno della sua abitazione.