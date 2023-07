Meteo, preparatevi alla "settimana di fuoco": picchi di caldo oltre i 40°

Una settimana di fuoco: questo è ciò che spetterà all’Italia nelle prossime ore. I dati sono davvero preoccupanti e occorrerà prestare massima attenzione. Infatti, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, i termometri schizzeranno oltre i 40 gradi a causa di una "bolla d'aria" calda in risalita dal nord Africa che porterà un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Le regioni maggiormente coinvolte - che vedranno temperature record - saranno quelle del Centro Sud e le Isole, ma protagonista sarà tutta la penisola italiana.

Le attuali condizioni meteo

Oggi, stando a quanto riportato dal Centro Meteo Italiano, dovrebbe essere l’ultimo giorno di "serenità", da domani inizieranno a salire le temperature. Dopo i temporali e le piogge che nei giorni scorsi hanno interessato le regioni settentrionali, la situazione delle condizioni meteo è in netto miglioramento grazie al “promontorio” Nord africano che si espande. Così, la giornata di oggi sarà soleggiata da Nord a Sud con qualche addensamento al Nord-Ovest con locali fenomeni, specie al pomeriggio, sulle Alpi occidentali. Tuttavia, nei prossimi giorni il caldo è destinato ad aumentare: "Nel weekend temperature massime quasi dappertutto fra 30 e 38 gradi, punte di 39-40 gradi al Sud e Isole e caldo accentuato dall'afa, specie al Nord", ha spiegato il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci all'Adnkronos. La prossima settimana, prosegue Giuliacci, ci sarà un'ulteriore intensificazione che "toccherà l'apice tra martedì e mercoledì, quando al Centro-Sud e Isole in diverse località si toccheranno picchi di 40 gradi, con alcune possibili punte fino a 44-45 gradi, specie al Sud e Isole".

Le ragioni della bolla d’aria calda

"L'attuale configurazione barica - ha spiegato il Centro Meteo Italiano - con l'anticiclone delle Azzorre sbilanciato verso Nord-Ovest rispetto alla sua sede natura ed una vasta circolazione depressionaria che si estende tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia, permette ad aria più fresca di insinuarsi verso il basso Atlantico. Questo favorirà la risalita di aria molto calda dal continente africano verso il Mediterraneo”. E ancora, prima ondata di caldo già da domani: “Temperature in aumento sull'Italia già da domani, con valori termici di circa 8 gradi sopra la media e massime anche oltre i 40 C nelle zone interne del Sud e delle Isole Maggiori”.

Tuttavia, secondo il Cmi, le giornate di caldo intenso arriveranno a partire dalla settimana prossima: “Ma la parte più intensa dell'ondata di caldo arriverà nella prossima settimana quando nei primi giorni, l'aria molto calda continuerà a risalire dal Sahara occidentale verso il Mediterraneo, portando temperature alla superficie di 850 hPa (circa 1500 metri) fino ai +28 C/+30 C al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e valori leggermente più bassi al Nord, specie al Nord-Est. Si tratterebbe di termiche di circa 10-12 gradi sopra la media climatologica e che si ripercuoterà anche sulle temperature al suolo”. Insomma, come ha riferito all'Agi Claudia Adamo, metereologa e responsabile di RaiMeteo, si tratta di una condizione molto seria: "Dal punto di vista climatico, tecnicamente si tratta di una situazione severa e da quello delle temperature è in ulteriore peggioramento".