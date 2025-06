Sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina. Morto bambino 4 anni

È bastato un attimo di distrazione per trasformare una giornata di divertimento in una tragedia. Un bambino di 4 anni in gita con i genitori al parco acquatico di Castrezzatosi è allontanato dal controllo dei genitori, si è avvicinato alla piscina ed è caduto in acqua.

Inutili i soccorsi

Trasportato d'urgenza all’ospedale di Bergamo, ha lottato per ore nella sala di Rianimazione pediatrica. Ma dopo un giorno di agonia, il bambino di 4 anni non ce l’ha fatta. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 giugno.

I fatti

Era partita come una giornata di svago e refrigerio dalla calura estiva. Il bambino, insieme a mamma e papà, era partito dalla loro abitazione a Rovato per raggiungere il parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato. Ma in un momento di distrazione, il piccolo è riuscito ad allontanarsi dal controllo dei genitori e ad avvicinarsi al bordo piscina, dove è caduto in acqua. Il parco era affollato, i bagnini erano impegnati a monitorare chi era già in vasca, quando qualcuno ha notato il corpo del bambino che galleggiava.

L’allarme è scattato immediatamente: il personale dell’impianto ha avviato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il bambino è stato poi caricato in gravissime condizioni sull'eliambulanza e portato al Papa Giovanni XXIV di Bergamo.

Dopo il ricovero in Rianimazione in prognosi riservata, poche ore fa è spirato. Sull'episodio indagano i carabinieri di Castrezzato, a loro il compito di ricostruire dinamiche edell'accaduto e dell'intervento.