Sicurezza stradale, piloti e vip per sensibilizzare i giovani a guidare con prudenza

Nasce un'importante campagna di sensibilazione alla guida, voluta fortemente dal Ministero Infrastrutture e Trasporti guidato da Matteo Salvini, “Fai l’unica scelta possibile”, è il titolo scelto per attenzionare soprattutto i giovani e farli riflettere sulle principali cause, come l'uso del telefono al volante, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e le “challenge” filmate con lo smartphone mentre si è alla guida.

I protagonisti

Diretti dal regista Daniele Falleri, gli spot sono prodotti dalla Bartlebyfilm, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Italiana Content e Digital Creators, vede la partecipazione di grandi nomi del mondo dello spettacolo e dello sport. La conduttrice Elisabetta Gregoraci, l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, e il creator Luca Campolunghi, oltre al coinvolgimento dei ragazzi della Scuola romana di recitazione Action Academy.

Dove vedere la campagna

Verrà diffusa nei prossimi giorni sui canali RAI e su diverse emittenti locali. Ma sarà visibile anche sui canali social del MIT e del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, che ha fatto dell'impegno sulla sicurezza una delle sue più grandi priorità e quelle del suo dicastero, partendo proprio dal ddl (decreto legge) sulle nuove norme del Codice della Strada, che devono essere discusse in Parlamento.

La proposta di legge presentata da Matteo Salvini

Le novità introdotte che verranno poi discusse in Parlamento, riguardano in particolare le restrizioni per chi guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di stupefacenti, con un inasprimento delle pene per i recidivi. Sanzioni più aspre anche per chi viola i limiti di velocità e per chi utilizza i dispositivi elettronici alla guida, mentre si applicano restrizioni sull’uso degli autovelox e sui monopattini. Un giro di vite importante per porre rimedio alle troppe vittime della strada soprattutto giovani.