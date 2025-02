Fumare in auto, ecco chi rischia la sanzione. Attenzione ai mozziconi

Ascolta ora 00:00 00:00

Essere sorpresi a fumare in auto, e non solo quando il mezzo è in movimento, può comportare delle multe anche salate, ma non si tratta degli unici casi in cui si rischia di subire una sanzione pecuniaria quando si parla di sigarette: ecco perché è meglio tenere a mente tutta una serie di limitazioni per evitare brutte sorprese.

Anche se si tratta di una legge meno nota, esiste una regola specifica che fa riferimento al divieto di fumare in auto anche qualora il mezzo non sia in movimento: dal 2 febbraio 2016 non è più possibile farlo né per il conducente né per gli altri passeggeri a bordo, nal caso in cui nell'abitacolo siano presenti minori di 18 anni o donne incinte. Violare questa norma, applicabile esclusivamente agli autoveicoli e non a ciclomotori e motoveicoli anche se dotati di carrozzeria chiusa, può comportare un'ammenda da da 27,50 a 275,00 euro, che viene raddoppiata qualora tale violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza oppure davanti a bambini di età fino a 12 anni.

Viste le tendenze degli ultimi anni, stesso discorso vale anche se si fuma in auto con sigarette elettroniche. Trattandosi di una legge a tutela della salute dei cittadini e non di una relativa alla sicurezza stradale, il responsabile può essere soltanto il fumatore, tanto l'automobilista quanto uno qualsiasi dei passeggeri.

Oltre al noto divieto di fumare nei locali chiusi "ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati" , come sancito dall'art.51 della legge n.3/2003, tale imposizione è stata più recentemente estesa fino a comprendere anche aree esterne di strutture sensibili quali scuole e istituti di formazione, università, ospedali e presidi ospedalieri pediatrici e reparti di ginecologia, ostetricia, neonatologia. Essere colti sul fatto comporta il pagamento di una multa fino a 280 euro, che aumenta ulteriormente qualora nel veicolo vi siano anche minori o donne incinte.

Occhio anche ad abbandonare i mozziconi di sigaretta: secondo l'art.15 del Codice della strada si prevedono sanzioni da 52 a 204 euro, se si parla di rifiuti gettati dal finestrino con l'auto in movimento e da 216 a 866 euro se tali rifiuti sono in grado di sporcare o danneggiare la strada (a prescindere dal fatto che il mezzo sia in movimento oppure no): quest'ultimo caso si può, ad esempio, applicare ai mozziconi ancora accesi.

Quando si fa riferimento ad auto in movimento entra in gioco l'art.

140 del Codice della strada, secondo cui l'automobilista deve essere sempre in grado di mantenere il pieno controllo della vettura: distrarsi a causa della sigaretta, compiendo manovre azzardate o creando un ostacolo alla regolare circolazione, comporta una multa, a cui si aggiungono eventuali ulteriori sanzioni qualora si sia provocato un incidente stradale.