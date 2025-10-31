Siti porno, ecco quando l'identificazione è obbligatoria per accedere

Ultimi giorni per l'accesso libero ai portali online per adulti: a partire dal prossimo mercoledì 12 novembre, infatti, per poter fruire del contenuto di siti porno sarà necessario effettuare un'autenticazione.

Ciò significa, in sostanza, che non si potrà più semplicemente dichiarare di essere maggiorenni e superare così lo sbarramento, ma l'utente avrà l'obbligo di farsi identificare. Qualora si utilizzi uno smartphone, ciò significherà scaricare una app specifica per l'autenticazione dei dati personali, mentre se si utilizza un personal computer bisognerà passar prima da un sito di identificazione.

Raggiungendo il sito dal 12 novembre, quindi, l'utente non avrà più la possibilità di accedere liberamente e troverà un blocco: al momento sono 48 i portali online con contenuti per adulti a essere costretti a impedire l'accesso ai propri siti.

Come anticipato, nel caso in cui ci si colleghi utilizzando un pc o un laptop, il sito porno trasferirà l'utente su un altro portale specificamente ideato per procedere con il sistema di identificazione: sarà un soggetto terzo, indipendente, a gestire la fase di autenticazione obbligatoria.

Se il navigatore vorrà effettuare l'accesso tramite lo smartphone, il sito per adulti imporrà di effettuare il download di un'applicazione studiata ad hoc: anche in questo caso si tratterà di "un soggetto terzo indipendente e certificato" .

Sia il sito che la app di identificazione potranno garantire il via libera al contenuto del portale online solo se il navigatore dimostrerà di avere almeno 18 anni già compiuti: i dati, almeno stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere acquisiti, per cui l'utente dovrà effettuare l'autenticazione a ogni singolo accesso. Una procedura, questa, sulla quale ha operato a lungo il Garante AgCom, con l'obiettivo di attuare le norme restrittive imposte dall'Unione Europea.

Nell'annovero dei portali il cui accesso risulterà sbarrato dal 12 novembre rientrano

non solo i tradizionali siti pornografici, quelli che creano in modo autonomo le gallerie di foto o video per adulti, ma anche le piattaforme di condivisione, quelle il cui contenuto è caricato direttamente dagli utenti.