"Situazione insostenibile". Fedez stoppa Muschio Selvaggio

Muschio Selvaggio si ferma a motivo di una situazione ormai definita "insostenibile". Nuovo colpo di scena nella vicenda del podcast ideato da Fedez e Luis Sal, ora all'attenzione dei tribunali dopo la burrascosa rottura professionale tra i due. Nel mezzo della querelle che determinerà le sorti del format, stavolta è stato il rapper a fare la mossa destinata a far discutere. A quanto si apprende, la puntata disponibile in rete da domani - 11 marzo - si aprirà con una inaspettata dichiarazione di Fedez e del suo nuovo partner lavorativo, Davide Marra: "Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così".

Senza entrare nei dettagli della intricata vicenda, i due hanno così annunciato l'intenzione di interrompere il podcast, annunciando che verranno pubblicate tre nuove puntate già registrate ma non ne seguiranno altre. "Non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti", ha affermato Fedez. Eloquente l'ulteriore chiosa di Marra: "Attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta".

Già, perché al momento le sorti del format sono nelle mani degli avvocati e dei tribunali. Nelle scorse settimane, il tribunale civile di Milano aveva accolto il ricorso cautelare che Luis aveva presentato il 5 febbraio e aveva autorizzato il sequestro giudiziario del 50% della Muschio Selvaggio srl, la società che edita il podcast di Fedez di cui è titolare la Doom, l'azienda che cura l'immagine del cantante. La situazione era stata di fatto congelata in attesa di ulteriori passaggi utili a dirimere la contesa. Al riguardo, il marito di Chiara Ferragni aveva fatto precisato - attraverso una nota dei suoi avvocati - che "la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata". E che, nella fattispecie, non c'era stata "alcuna esautorazione di Fedez dalla gestione del podcast".

"Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto", aveva aggiunto il rapper, lasciando trasparire le tensioni legate alla diatriba in corso. Ora, la drastica decisione di fermare tutto. "Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast",ha ribadito il cantante nella puntata disponibile da domani. E Marra: "O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi dieci mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte". Per il momento, è tutto un'incognita.