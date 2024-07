L'Usigrai attacca: "Sollevata dallo speciale su Trump". Ma la verità è un'altra. La risposta della Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

Attacchi strumentali, ancora una volta, alla Rai da parte dell'Usigrai, sindacato legato alla sinistra, per lo speciale di oggi su Donald Trump. L'accusa nei confronti del direttore Gianmarco Chiocci è di aver tolto la conduzione a un giornalista appartenente al sindacato come ritorsione per l'ultimo sciopero indetto. " Oggi una collega componente dell'Esecutivo Usigrai, conduttrice di lunga e consolidata esperienza, è stata sollevata dalla conduzione dello speciale sull'attentato a Trump e dei tg (tutti cancellati ad eccezione del Lis obbligatorio) senza alcuna motivazione mentre, già dall'alba in redazione, si stava preparando a condurre come da incarico e da orario ", scrive nella nota il sindacato. E aggiungono: " È la prima volta che accade alla collega di provata esperienza in speciali e dirette di ogni tipo, confermata alla conduzione da 5 direttori ma che riveste oggi incarichi sindacali. Difficile pensare che si tratti di coincidenze ".

Tuttavia la versione della Rai sui fatti è molto differente, e sottolinea come, per tutta la notte, la redazione di turno, tra cui il direttore, tre vicedirettori e il capo redattore degli Esteri, Oliviero Bergamini, già corrispondente della sede Rai di New York. " Come già altre volte accaduto in passato, anche con altre direzioni, la scelta della conduzione di uno Speciale improntato esclusivamente su temi di politica internazionale - nel rispetto dell'autonomia decisionale del direttore sancita dall'articolo 6 del contratto nazionale del lavoro giornalistico - è caduta sulla redazione di competenza ", spiega la nota.

" La collega Capparelli, stimata e apprezzata, ha condotto regolarmente il TgLis, spazio di informazione che non poteva essere inglobato nello Speciale (che è cosa diversa dal Tg) ", prosegue la Rai, che poi aggiunge come l'accusa di ritorsione dell'Usigrai sia " infondata e da respingere con forza in ragione del fatto che la scelta della conduzione dello Speciale di 3 ore e mezza è caduta su un capo redattore (Olivero Bergamini) e su un capo servizio-conduttrice della redazione Esteri (Perla di Poppa) già inviata negli Stati Uniti in occasione delle elezioni americane ".

Eppure, dall'Usigrai, sono convinti esista uno schema premeditato contro i giornalisti iscritti al sindacato: " La stessa conduttrice che la mattina del 19 aprile scorso per il direttore Chiocci andava benissimo per condurre lo speciale di Esteri sull'attacco di Israele all'Iran, oggi, dopo che Usigrai il 5 giugno scorso ha depositato un ricorso contro l'azienda per comportamento antisindacale, riferendo anche di un episodio accaduto al Tg1, durante lo sciopero del 6 maggio scorso, viene esautorata ".

La spiegazione fornita dalla Rai appare chiara e lineare in una logica redazionale ma le polemiche, ormai, sono all'ordine del giorno.

L'atteggiamento tenuto da parte di Usigrai in queste ore è grave, non fosse altro per un costante e irriguardoso attacco a Chiocci, con pretesti peraltro discutibili. Usigrai se ne faccia una ragione: un Direttore deve fare il Direttore, non il paggetto della sinistra. A nome della Lega, solidarietà a Chiocci

", si legge in una nota del Carroccio.