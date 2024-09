Il sondaggio che ti svuota il conto, la nuova truffa che sfrutta i nomi di Esselunga e Tupperware

(Immagine: https://pixabay.com)

Un falso sondaggio per ingannare le potenziali vittime e indurle a cedere dati sensibili e personali. Ecco la nuova truffa online che circola in rete, e stavolta i criminali hanno deciso di sfruttare i nomi di aziende famose, come Esselunga e Tupperware. Ovviamente queste due società non hanno nulla a che fare con questo ennesimo tentativo di raggiro.

In cosa consiste la truffa

L'allarme in questi giorni è alto, perché alla polizia postale sono arrivate davvero moltissime segnalazioni. Si tratta, ancora una volta, di una mail phishing, ossia un messaggio studiato per attirare l'attenzione degli utenti e convincerli ad aprirlo e a collaborare. In questo caso specifico, i malviventi hanno tirato in ballo Esselunga e Tupperware (la prima è una nota società specializzata nella grande distribuzione, la seconda un'azienda statunitense che si occupa della vendita di utensili per la cucina) per tendere la loro trappola.

In pratica i cybercriminali inviano una mail in cui si chiede di partecipare a un sondaggio a premi. Chi deciderà di rispondere a una serie di domande, riceverà in regalo un set Tupperware composto da ben 36 pezzi. Il presunto sondaggio sarebbe lanciato da Esselunga, che promette il premio della Tupperware. Nella mail si fa menzione anche a un programma fedeltà. L'utente ignaro che cade nel tranello, dunque, decide di partecipare al sondaggio nella speranza di ottenere gli accessori del marchio statunitense.

Il messaggio-truffa in questione dovrebbe essere più o meno questo, come riportato dal portale online PuntoInformatico: " RISPONDI GRATUITO! Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio. Ogni giovedì selezioniamo casualmente 20 utenti dal sistema per partecipare a un breve sondaggio online. Include 15 domande semplici che possono essere completate in meno di 30 secondi. In questo modo possiamo conoscere meglio i nostri utenti e migliorare i nostri prodotti e servizi ".

A cosa mirano i truffatori

Naturalmente si tratta di una totale farsa. Esselunga e Tupperware non hanno nulla a che fare con i cybercriminali. Non esiste alcun sondaggio, e non ci sono premi. I malviventi cercano solo il modo di convincere la vitta a cedere i suoi dati personali, fra cui quelli della carta di credito. Chi finisce nella trappola, infatti, si ritroverà con il conto svuotato. Ancora una volta le autorità ribadiscono di non rispondere a certi messaggi online.

. In caso di dubbio, un consiglio potrebbe essere quello di verificare l'indirizzo da cui proviente. Talvolta basta quello per capire se ci troviamo di fronte a una mail veramente inviata da un'azienda nota oppure no.