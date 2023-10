Sondaggio choc su Gaza, ecco la verità sull'ospedale e Fagioli: quindi, oggi...

- Un 15enne a Catania ha girato per la città con un monopattino elettrico su cui aveva “montato” un divano. La polizia l’ha pizzicato e i genitori dovranno pagare la multa. Si spera glieli chiedano indietro a suon di ceffoni (si può dire?).

- Nicolò Fagioli è nei guai per le scommesse. Pare abbia debiti per qualcosa come 3 milioni di euro, alcuni dei quali da dare ad una piattaforma illegale di personcine non proprio perbene ("ti spezziamo le gambe"). E la procura federale come lo punisce? Gli chiede altri 12.500mila euro di multa. Non fa un po’ sorridere?

- Delle dichiarazioni di Fagioli sorprende una cosa. Che abbiamo iniziato a scommettere per “noia”, perché - dice - i calciatori hanno troppo tempo libero. Che per tirare pedate a un pallone Fagioli e i suoi colleghi guadagnino un milione di euro netti all’anno (ripeto: 1 milione di euro netti) non mi scandalizza. Anzi: è giusto, visto che muovono un business. Ma che a fronte di queste cifre non riescano a occupare il tempo in qualche modo di più costruttivo che scommettere online, beh, quello sì che fa imbestialire. Non dico debbano leggere libri, neppure quello delle barzellette su Totti. Ma almeno qualche hobby costoso sì. Ne avrei da suggerire. Altrimenti potrebbero venire a lavorare per il sottoscritto: ho da cogliere i peperoni friggitelli nell’orto. Vi va?

- Sistema sanitario lombardo. La piattaforma online per cambiare medico di base funziona a meraviglia, davvero. Un clic e passa la paura. Tutta la tua cartella clinica è poi racchiusa in un server: basta entrare per vedere ricette, visite effettuate, vaccinazioni pregresse e chi più ne ha più ne metta. Poi chiedi una prescrizione al nuovo medico di base ma lui non può inviartela perché ha bisogno di sapere da te come ti chiami, quando sei nato e dove. Ci rendiamo conto? Scusate: ma non potrebbe “scaricare” queste informazioni dal sistema online del sistema sanitario regionale? Troppo facile? Burocrazia canaglia.

- I media occidentali hanno qualche problema, serio. Ieri dopo la notizia - rilanciata dai palestinesi - della “strage dell’ospedale”, la BBC ha pubblicato un tweet eloquente: “Centinaia di persone sono state uccise da un attacco israeliano su un ospedale a Gaza, secondo le autorità palestinesi”. Fine. Oggi, invece, nel riportare la versione israeliana (supportato da molte prove, peraltro) la Cnn ha scritto questo tweet: “Il portavoce dell’Idf afferma che quanto successo a Gaza riguarda un razzo palestinese fallito. La Bbc non è in grado di verificare le affermazioni”. Cioè, spiegatemi: le notizie riportate dal ministero della sanità di Gaza le pubblicate senza “precisazioni” mentre per quelle di Israele vi sentite in dovere di spiegare che non avete potuto verificarle? Ripeto: la Bbc "non è in grado di verificare" le notizie israeliane ma crede a scatola chiusa ad Hamas? La cosa puzza.

- È possibile che le prove portate da Israele sul razzo palestinese finito sull’ospedale di Gaza siano false? Certo. In fondo erano bugie pure le “prove” portare dagli Usa per giustificare l’invasione dell’Iraq. Il punto è che a noi spetta il compito di valutare se sono credibili, ma c’è un problemino mica da nulla. Mentre possiamo stare qui a discutere ore se quell’intercettazione israeliana è vera oppure no, se i fotogrammi sono plausibili, se la teoria israeliana regge, da Hamas non è arrivata neppure una mezza pista per attribuire la responsabilità a Tel Aviv. Nel momento in cui le avremo, saremo pronti a rivedere ogni posizione. Per ora una "verità" verificabile c'è, manca l'altra. O sbaglio?

- È curioso come per settimane durante la guerra in Ucraina abbiamo comprato "a scatola chiusa" qualsiasi notizia provenisse da Kiev, a torto o a ragione, senza preoccuparci di verificarla. Ricordate il missile al mercato spacciato per russo che alla fine s'è scoperto essere ucraino? Ecco. All'improvviso i media occidentali scoprono il bisogno di "verificare" le notizie in arrivo da Israele. Bene così, ma il tutto sa un po' di ipocrisia.

- C’è un sondaggio che sinceramente mi ha un tantino scioccato. Lo ha realizzato Tecné. Domanda agli intervistati: nella guerra in Medio Oriente, lei si schiera con Hamas o con Israele. Il 4%, dicasi il 4%, risponde "con Hamas" (non con palestinesi eh… ). Cioè abbiamo un gruppo di persone che gode nel vedere i terroristi entrare nei Kibbutz e ammazzano donne, bambini e anziani. Pure l’Occidente ha fatto le sue schifezze, ma questo non giustifica l'appoggio a certa gente.

- Al Sinodo si discute per capire se benedire o meno le coppie omosessuali. La linea pare sia questa: se i due gay vogliono una benedizione “di coppia”, bisogna farlo “per aiutarli a vivere nella castità”. Se invece fanno quel che fanno tutti gli innamorati, niente discesa dello spirito. Il punto è che non ci voleva il Sinodo per capirlo, visto che fare sesso fuori dal matrimonio è peccato, benedire una coppia in tal senso (ma pure i divorziati etero) sarebbe come benedire il peccato. Non capisco: dove sarebbe la novità?