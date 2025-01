"Non volate con questi vestiti". Il consiglio del pilota per accelerare i controlli

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai tra dimensioni e peso dei bagagli, liquidi da separare o cinture e scarpe particolari da togliersi prima di passare sotto lo scanner, l'esperienza di un viaggio in aereo può diventare abbastanza pesante: ciò nonostante, grazie a qualche accortezza, è possibile ridurre al massimo la fase dei controlli e rendere quel momento il meno stressante possibile.

A dare qualche suggerimento alle sue migliaia di follower è la tiktoker Laurie, la quale ha fatto sue non solo le numerose esperienze personali ma anche i consigli che le sono stati elargiti dal marito, pilota di un'importante compagnia aerea statunitense. "Alcuni possono pensare che si tratta solo di sciocchezze, ma potrebbero essere davvero importanti da seguire, soprattutto per chi di solito arriva in aeroporto all'ultimo momento" , ha spiegato la donna nel suo video.

Il primo modo per evitare inutili lungaggini è quello di evitare di presentarsi ai controlli con un maglione o una felpa legati alla vita, cosa che capita spesso di vedere quando si è in coda per raggiungere il proprio aereo. "Gli addetti alle verifiche potrebbero arrivare a sequestrarli, quindi è consigliabile tenerli in mano o riporli temporaneamente all'interno della valigia" , precisa la donna, "poi, una volta saliti sull'aereo, si potranno legare nuovamente i vestiti intorno ai fianchi".

Altra cosa da evitare assolutamente di indossare prima di passare sotto lo scanner sono vestiti, sia che si tratti di felpe che di magliette o pantaloni, che recano elementi decorativi realizzati con paillettes. "Non indossate paillettes come ho fatto io prima di un viaggio fatto qualche Natale fa, quelle decorazioni possono far suonare i sensori", precisa Laurie, "Gli ulteriori controlli che vengono di solito effettuati possono rischiare di far perdere il volo ai viaggiatori".

Una raccomandazione, questa, che è stata ribadita ancora una volta prima delle festività natalizie da parte della Transportation Security Administration (TSA). "Paillettes, perline e fili luccicanti, oh mio Dio! Se il tuo maglione delle feste ha queste cose, spesso allerta i nostri dispositivi di sicurezza per ulteriori controlli" , scrive su Facebook l'agenzia governativa. Meglio privilegiare la comodità, e riporre i vestiti luccicanti in valigia.

L'assistente di volo dell'American Airlines Andrea Fischbach suggerisce inoltre di prediligere degli abiti per non incrementare il rischio di trombosi venosa profonda e di evitare capi di abbigliamento con frange che potrebbero creare ulteriori pericoli qualora si sviluppi un incendio a bordo dell'aereo.