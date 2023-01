"Sparito un diamante da 3,5 milioni di euro". La denuncia di Violetta Capriotti

Questo "giallo" inizia con una telefonata: " Il suo anello non vale più 3,5 milioni, il diamante è stato sostituito con uno zircone ". A riceverla è Violetta Capriotti, figlia dello scomparso Patron di Esselunga, nonché proprietaria del gioiello: uno scintillante anello di platino, prodotto da Cartier, su cui era montato un diamante da ben 13,4 carati. Valore di mercato: 3,5 milioni di euro. Ma ora, il prezioso diamante è stato sostituito con uno zircone che vale a malapena una manciata di "spiccioli". Chi, come e quando ha fatto la sostituzione? Sul caso la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per truffa contro ignoti.

Il "giallo" del diamante sostituito

Stando a quanto raccontano Giusy Fasano e Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, l'incipit di questa storia risale a Natale del 2021. La signora Capriotti organizza una cena nel suo lussuosissimo appartamento di Milano. " Vorrei cambiare la montatura di quell'anello che mi aveva regalato papà ", confida a un'amica che è tra i responsabili di Cartier Italia. " Lo facciamo dopo le feste ", risponde lei. E così, il 3 gennaio, due inviati della Maison francese si recano a casa della donna per recuperare il prezioso. Verificano il numero di matricola del gioiello e lo affidano a un corriere specilizzato. Questi, a sua volta, lo consegna al negozio di via Montenapoleone. Qui il diamante viene preso in carico dal responsabile del caveau e poi esaminato dall'analista di laboratorio. Quindi, l'amara scoperta: il diamante è stato "sostituito" con uno zircone.

Il doppio esposto