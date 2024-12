Lo spettacolo del cielo nel 2025: eclissi di Luna e di Sole, una parata di pianeti e tante stelle cadenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli appassionati di astronomia sono già in attesa dei meravigliosi spettacoli che il cielo ci riserverà nel prossimo anno. Il 2025 si preannuncia essere un anno davvero ricco di eventi astronomici da ammirare e immortalare, con eclissi di Luna e di Sole. Un 2025 luminosissimo, dunque, che non mancherà di sorprenderci.

Dopo una pioggia di stelle cadenti attesa nei prossimi giorni, l'anno nuovo ci regalerà una Luna rossa veramente spettacolare, come non si vedevano dal 2022. E le sorprese non finiranno qui.

"Il 2025, che si apre con un gennaio scalpitante, sarà un anno molto interessante dal punto di vista astronomico" , ha spiegato ai microfoni di Ansa Gianluca Masi, astrofisico responsabile scientifico del Virtual Telescope. Sembra infatti che il 2025 arriverà portando tante stelle cadenti, a cui seguiranno poi due eclissi di sole parziali, numerosi pianeti, tre Superlune e molto altro.

Ma partiamo con i giorni ormai prossimi. Il 3 gennaio, all'alba, potremo assistere a uno sciame di meteore dette Quadrantidi. Sarà come uno spettacolo pirotecnico, arrivato proprio a salutare il nuovo anno. Masi assicura che sarà uno spettacolo assolutamente da non perdere. "Non ci sarà alcun disturbo da parte della Luna, e la sera ci sarà la congiunzione fra Luna e Venere" , ha affermato, ricordando che successivamente arriverà l'occultazione di Saturno da parte della Luna, uno spettacolo che potremo vedere benissimo qui in Italia.

Andando avanti e spostandoci al 14 marzo, ci sarà la prima delle due eclissi totali di Luna, ma sarà visibile solo dalle Americhe. L'altra eclissi di Luna, prevista per il 7 settembre venturo, sarà invece uno spettacolo a cui potremo assistere anche noi dallo Stivale, perché sarà un evento ben visibile da varie parti del mondo. In totale il fenomeno dovrebbe durare circa 82 minuti.

La prima eclissi parziale di Sole, invece, ci sarà il 29 marzo, e qui in Italia potremo assistervi solo in modo parziale. La seconda eclissi di Sole, invece, cadrà il 21 settembre, e potranno vederla solo in Australia e Antartide.

Passando ai pianeti, il primo degli appuntamenti sarà il 19 marzo, quando Marte entrerà in scena, allineandosi con la Terra e con il Sole. Il pianeta rosso ci apparirà in tutto il suo splendore, sembrandoci ancora più luminoso. A febbraio, invece, avremo una vera e propria parata di pianeti, tutti visibili contemporaneamente. Venere e Giove avranno una congiunzione il 19 settembre, a cui si unirà anche la stella Regolo: sarà uno spettacolo luminosissimo. Mentre il 21 settembre avremo Saturno in opposizione, come Marte, anche se sarà meno visibile.

Mancherà invece lo spettacolo delle stelle cadenti di agosto, perché ci sarà la Luna piena a nascondere tutto. Il cielo si "farà perdonare" a dicembre, con un incredibile pioggia di stelle portata dalle Geminidi.

Previste, inoltre, tre Superlune il 7 ottobre, il 5 novembre e il 4 dicembre.

Il 2025 sarà inoltre caratterizzato dal Lunastizio maggiore, un fenomeno astronomico che si ripete ogni 18,6 anni. La Luna ci apparirà incredibilmente più alta, o più bassa, nel cielo.