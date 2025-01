"Sputo fatti". Da Tony Effe a Elettra Lamborghini, cosa c'è dietro l'ultimo fenomeno social

Ascolta ora 00:00 00:00

Un filtro alle parole sui social network non c'è mai stato ma l'ultimo trend "Sputo Fatti" promette di dare libero sfogo ai pensieri senza censure e in modo del tutto impopolare. Da giorni su TikTok e Instagram è diventato virale questo nuovo format che ha conquistato in modo indistinto semplici utenti e personaggi famosi. Si tratta di video in cui creator e persone sconosciute esprimono in modo diretto e a volte crudo ciò che pensano riguardo a tematiche, fatti o notizie. Un fenomeno come tanti che ha saputo però colpire l'attenzione del pubblico, che hanno reso virale il format.

Cosa significa "sputo fatti"

In sostanza il fenomeno si basa su scomode verità. Chi ci mette la faccia ha come obiettivo principale quello di dare la propria opinione su cose o fatti in modo diretto e crudo e spesso in controtendenza con il credo generale. Tra sarcasmo e verità assolute con il trend "Sputo Fatti" gli utenti "vomitano" metaforicamente ciò che non sopportano o non apprezzano: dicono le cose come stanno con una buona dose di sgradevole schiettezza che però risulta necessaria e, a quanto pare, vincente in termini di coinvolgimento. Proprio per il suo essere "unpopular" il fenomeno ha conquistato largo spazio sui social network generando, ad oggi, milioni di visualizzazioni.

I personaggi famosi sputano fatti

Dal nuovo fenomeno "Sputo fatti" si sono lasciati coinvolgere soprattutto i vip che, cogliendo al volo l'occasione della viralità del trend, hanno sputato le loro verità tra sarcasmo e autenticità. La popolare make-up artist Clio Zammatteo ha scelto il format per dire la sua sulle ultime tendenze in fatto di skincare e make-up - spesso sopravvalutate e seguite senza ragione - e si è tolta persino un sassolino dalla scarpa tornando a parlare di una vecchia polemica legata all'uscita di alcuni prodotti del suo marchio molto simili a quelli di altri brand. Ha parlato di verità scomode legate alla maternità, invece, l'influencer Rosa Perrotta che ha scelto il format per sganciarsi da alcuni falsi miti legati all'essere madre e ai figli. Al nutrito gruppo di celebrità, che hanno scelto di seguire il trend, si è aggiunta di recente anche Elettra Lamborghini. Negli scorsi giorni la cantante non si è fatta problemi a definire "disgustoso" un prodotto alimentare in barba agli adv.

"Sputo fatti: dalla bocca sputo solo soldi

L'ultimo personaggio che si è attaccato al carro del trend e ha fatto particolarmente discutere è statoDurante una sfilata, intervistato da NSS Magazine, ha dato la sua personale interpretazione al fenomeno:”.