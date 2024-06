Alberghi, aerei e traghetti. Tutti i rincari dell'estate 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Le vacanze estive 2024 degli italiani saranno decisamente più costose rispetto allo scorso anno in tutti i settori, dai trasporti alle strutture ricettive fino ad arrivare ai ristoranti e ai servizi balneari: questo è ciò che emerge con chiarezza dal report redatto dalla Assoutenti e dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, che hanno messo a confronto i tariffari del 2023 con i prezzi rilevabili tra il 3 e il 6 giungo 2024 sui principali portali online specializzati in prenotazioni rilevando i vari rincari.

Alberghi

Per una famiglia con due figli che voglia trascorrere la settimana del periodo di Ferragosto (ovvero dal 10 al 17 del mese per un totale di 7 notti) in una località di mare italiana, soggiornando in una struttura ricettiva a tre stelle o di categoria equiparata con pasti esclusi, il prezzo va da un minimo di 872 euro a Bibione fino a un massimo di 3.600 euro a Porto Cervo. I costi rimangono proibitivi per altre celebri mete turistiche estive come Baja Sardinia (2.600 euro), Amalfi (2.200 euro) e Marina di Pietrasanta (oltre 2mila euro), mentre rimangono più accessibili in località come Rapallo (909 euro) e Grado (967 euro).

Mettendo a confronto sui siti di comparazione dei prezzi di alberghi i dati delle prenotazioni per il mese di agosto rilevabili a giugno 2023 e a giugno 2024 emerge che la spesa minima per le 37 località di mare considerate nel report è aumentata del 19,6%, tenendo in considerazione solo la miglior offerta trovata nelle varie piattaforme. La Sardegna è la regione ad aver registrato gli aumenti più pesanti su base annua, seguita da Senigallia, Milano Marittima e Anzio.

Traghetti

Considerando anche in questo caso una famiglia con due figli che decide di spostarsi in traghetto con l'auto nei giorni più "caldi" di agosto, con partenza il 9 e rientro il 17, la tariffa più alta si registra sulla tratta Genova-Porto Torres con 1.274 euro (+1,8% rispetto al 2023), seguita da Livorno-Olbia con 1.094 euro (+6,2%). In aumento rispetto allo scorso anno i prezzi per la Civitavecchia a Porto Torres (+10,2%) con 823 euro e per la Napoli-Palermo (+7,2%) con 669 euro. Inversione di tendenza, per lo meno prenotando tra il 3 e il 6 giugno, i prezzi della Civitavecchia-Olbia, che fa registrare un -7,4%. Complessivamente gli aumenti medi per i traghetti sono stati del 6,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Aerei

Il caro voli si è fatto sentire chiaramente anche nel 2024. Una prenotazione andata e ritorno dal 10 al 17 agosto per una famiglia con due figli significa dover sborsare come minimo 972 euro per Milano-Brindisi (+15% rispetto al 2023), 924 euro per Roma-Olbia (+15,5%), 770 euro per Milano-Cagliari (+5,6%) e minimo 686 euro per Roma-Cagliari (+19,7%).

Per quanto concerne le tariffe per singolo passeggero, escludendo le tratte con due o più scali e considerando sempre andata-ritorno dal 10 al 17 agosto, sono necessari 1.932 euro per raggiungere le Maldive partendo da Roma (+44,2%), 1.890 euro per Roma-Phuket (+21,6%), 1.842 euro per Roma-Zanzibar (+8,5%). Sono sufficienti 477 euro per un Milano-Creta (+6,7%). I rincari più pesanti si registrano su Milano-Bodrum (+67%) e su Roma-Sharm el Sheikh (+63%). In aumento anche Roma-Tenerife (+29%) e Milano-Mauritius (+24.6%). Complessivamente le 18 tratte prese in considerazione per il report da Assoutenti-C.r.c. fanno segnare un aumento medio annuale del 19,9%.

Ristoranti e stabilimenti balneari

L'aumento dei prezzi per noleggiare ombrelloni, lettini, sdraio, e cabine, così come quello per fare un abbonamento stagionale, è stato costante almeno dal 2020: prima i costi legati alle misure anti-Covid poi il caro bollette e l'inflazione hanno portato a tariffe fino a qualche anno fa impensabili. Un ombrellone e due lettini costano mediamente tra i 30 e i 35 euro al giorno: la più cara resta la Sardegna (anche oltre i 120 euro), seguita dal Salento (90 euro), mentre in Romagna il costo resta più accessibile (25 euro). Il rincaro medio rispetto al 2023 è del 5%. Mangiare in ristorante in località di villeggiatura e stabilimenti balneari significa invece spendere il 3,5% in più nel confronto con lo scorso anno.

"Considerando tutte le voci di spesa che compongono una vacanza, quest’anno andare in ferie costerà in media tra il 15% e il +20% rispetto al 2023", spiega il presidente del C.r.c. Furio Truzzi. "Invitiamo il Governo a puntare il faro sulle tariffe turistiche, che aumentano in tutti i settori, adottando misure per consentire a tutte le famiglie di andare in vacanza questa estate", suggerisce Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti.

"Proponiamo in tal senso di studiare provvedimenti analoghi al paniere anti-inflazione scattato a fine 2023 individuando, per chi ha redditi bassi, una serie di servizi turistici a prezzi calmierati nelle principali località di villeggiatura, dagli stabilimenti balneari alle strutture ricettive, passando per ristoranti e parchi divertimenti",

conclude.