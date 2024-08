Stefano Cirillo, il drammatico annuncio del tiktoker: "Ho un cancro maligno"

Su TikTok ha un seguito di oltre 213mila follower e i suoi video ironici, dove imita anche l'influencer Chiara Facchetti, raccolgono migliaia di visualizzazioni. Ma l'ultimo post condiviso dal tiktoker Stefano Cirillo sulla sua pagina personale non ha fatto ridere nessuno, piuttosto ha scioccato i suoi fan per il drammatico annuncio: "Ho un cancro maligno".

Il 29enne era sparito dai social a fine giugno. Dopo avere abituato i suoi follower a video quotidiani, Stefano Cirillo aveva preso le distanze dal web a causa di alcuni problemi di salute, che sembravano essere risolvibili. Nelle scorse ore, però, il tiktoker è tornato a comunicare con la sua community raccontando il suo difficile momento e parlando apertamente della durissima diagnosi.

L'annuncio choc in un video

"La vita è così strana... Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno. Andrà tutto bene", ha scritto su TikTok Stefano, pubblicando un toccante filmato nel quale si è mostrato prima in auto, poi mentre gli vengono tagliati i capelli da un'infermiera e infine in un letto di ospedale. Nel breve video Cirillo non spiega niente della sua malattia, ma scorrendo tra le migliaia di commenti che il post ha raccolto in poche ore, nelle sue risposte ai fan il tiktoker ha raccontato qualcosa di più del tumore: "Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue”. Infine, il giovane creator ha rivelato di avere scoperto che i dolori alla schiena di cui soffriva da tempo, e di cui aveva parlato apertamente con i suoi follower, erano causati dalla leucemia, che avrebbe già intaccato alcune vertebre, rendendole fragili.

La replica di Cirillo alle critiche

In breve tempo il toccante post ha fatto il giro della rete raggiungendo quasi quattro milioni di visualizzazioni e collezionando migliaia di commenti di affetto e supporto, tanto da spingere Cirillo a pubblicare un altro messaggio - condiviso anche sulla sua pagina Instagram che non aggiornava da tempo - per ringraziare i tanti follower. "Non riuscirò a rispondere a tutti ma vi vedo, vi sento fortissimo e vi ringrazio di cuore", ha esordito sui social Stefano, dicendosi grato per l'ondata di affetto ricevuta.

La storia di Cirillo ha attirato però anche qualche, ma il tiktoker ha voluto spiegare perché ha scelto di parlare sui social della sua malattia: "Chi non vive questa situazione non capisce che la cosa più importante è il supporto delle persone e quello mentale. Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forza è sano". Poi ha concluso rivolgendo un pensiero a chi, come lui, combatte contro il cancro: "Grazie per la forza che mi date".