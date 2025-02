“Stessi gusti sessuali”, “Lo chiamerò”. Continua lo scontro tra il Brasiliano e Cruciani

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra i due litiganti intervengono Le Iene. Nel caso mediatico che vede coinvolti Giuseppe Cruciani e Massimiliano Minnocci, noto anche come Il Brasiliano sui social, Le Iene entrano a gamba tesa. Il motivo è presto detto. L’ultimo servizio dell’inviato Alessandro Sortino, andato in onda domenica in prima serata su Italia 1, ha avuto l’obiettivo di comprendere le versioni opposte, sentire le rispettive campane e provare a creare un contatto tra le due personalità.

Ma facciamo un passo indietro. Lo scontro a distanza tra i due inizia una settimana fa, con un video del Brasiliano postato nelle sue storie Instagram. L’influencer accusa Cruciani di averlo abbandonato nel momento più delicato e lo minaccia di rivelare presunte esperienze fatte insieme. Il riferimento è alla questione giudiziaria che ha lo travolto poco più di due mesi fa. Massimiliano Minnocci, infatti, era stato arrestato – e poi rilasciato - con l’accusa di aver usato violenza nei confronti della sua fidanzata, sotto l’effetto di cocaina e di alcolici. Ma non solo. Il Brasiliano lo minaccia di rivelare presunte esperienze fatte insieme. A stretto giro arriva la replica del conduttore della Zanzara che, al netto delle insinuazioni di Minnocci, smentisce tutto.

Da qui il servizio delle Iene che, intervistando i due protagonisti, provano a ricostruire l’intera vicenda. Il primo a essere sentito è proprio Il Brasiliano. La sua versione non cambia: “In questo mondo pensavo di aver trovato una persona alla quale volevo molto bene. È normale che lui si schieri contro di me dopo l’arresto, ma quando esco mi aspetto una chiamata”. “Noi due eravamo amici. Abbiamo mangiato in casa insieme. Io ho le telecamere qui, ora ti faccio vedere Giuseppe Cruciani qui fuori dalla porta” .

Una presenza che, stando alle parole del Brasiliano, sarebbe confermata dai gusti sessuali che accomunano entrambi. “ Io e Giuseppe siamo amici, abbiamo gli stessi gusti sessuali, i piedi, le fisse a livello sessuale, odori e cose nostre segrete che noi condividiamo. Mi faceva veramente da padre, così è come se avessi perso un altro padre”. “Secondo me il Sole 24 ore gli ha detto che io non dovevo più mettere piede lì dentro, ma è normale, però doveva dirmelo ”. La risposta di Cruciani non si fa attendere.

“Io sono contento che faccia un percorso. Lo chiamerò”.

Incalzato dalle Iene, il conduttore prova a chiarire la sua posizione. “Io l’ho aiutato, non l’ho mai abbandonato e non sono mai stato a casa sua”. Che poi conclude: