Lo strano silenzio sulla Maglie, la guerra di Putin e gli F-16: quindi, oggi...

- Anche Victoria Cabello sostiene che essere “zitella” sia meglio che avere un fidanzato con cui combattere. È un falso mito: il bello della coppia, se lui/lei è quella giusta, è proprio scannarsi per quel tubetto di dentrificio spremuto a casaccio.

- Se è vero che l’App IO si trasformerà in un portafoglio digitale con cui portarsi dietro tramite smartphone la carta d’identità, la tessera sanitaria e pure la patente…beh: allora comincio a pensare che non tutto in questo nostro Paese sia perduto. Finalmente.

- Solo il tempo ci dirà se l’addestramento dei piloti ucraini all’uso degli F-16 sarà veramente una svolta in questa guerra. Io però darei un occhio a quanto dichiarato oggi dal Segretario generale della Nato, il simpatico - si fa per dire - Jens Stoltenberg. La decisione di addestrare i top gun di Zelensky "dimostra la volontà di sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa e di essere preparati per il lungo termine”. Avete capito? “Lungo termine”, e questo dopo un anno abbondante di guerra. Alla faccia di chi pensa che le ostilità finiranno tra poco.

- Non sopporto, vi giuro non sopporto, gli amministratori delegati della Serie A e della Uefa quando dicono che la partita “x” ha fatto il “record di incassi” nella storia. Grazie a ‘sta ceppa: con i balzi inflattivi che hanno avuto i biglietti delle partite di calcio anche mi nonna era capace a fare il record di incassi.

- Nel decreto alluvioni approvato oggi dal Cdm “c’è la sospensione di tutti i termini amministrativi, compresi i concorsi” oltre ai fondi per l’emergenza e la ricostruzione. Ma soprattutto, ha fatto sapere Giorgia Meloni, “i dipendenti pubblici delle zone colpite, qualora fossero fisicamente impediti dal lavorare, verranno ugualmente retribuiti". Ed è qui che capisci che sulla Partita Iva aveva ragione Checco Zalone: le bellezze del posto fisso.

- Il mio nuovo idolo è il difensore dell’Empoli, tal Henderson, che nel pieno del poker rifilato alla Juventus ha preso cortesemente in giro il campione bianconero Vlahovic rinfacciandogli il fatto che la Vecchia Signora ha pagato 80 milioni di euro per uno che segna meno dell’attaccante della Procaccolese. Stupendo.

- Oggi Putin ne spara una delle sue. Durante una cerimonia a Mosca ha detto che “non è vero che la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina”: "Con l'operazione militare speciale, la Russia sta cercando di fermare questa guerra, che viene condotta contro di noi, contro il nostro popolo”. Di fantasie se ne sentono a bizzeffe, ma questa è bella grossa. Va bene discutere di tutto: degli errori della Nato, dell’eccessiva espansione ad Est, delle stranezze di piazza Maidan. Quello che volete. Però signori miei: l’ordine di invasione l’ha dato Putin, su questo non ci piove. O no?

- Luciana Littizzeto scherza sull’addio di Fazio (e suo) alla Rai. Per una volta, forse la prima in vita mia, ho riso ad alcune sue battute. Vedi che a volte fa bene cambiare aria?

- È morta Maria Giovanna Maglie, tanti i ricordi da parte di politici e colleghi di centrodestra. Fastidioso il sostanziale silenzio della parte avversa. Io in agenzia non ho trovato messaggi di esponenti della sinistra. Manco per sbaglio.

- Un pastore è stato aggredito da un lupo nel Comasco mentre cercava di difendere il suo gregge di pecore. Già mi immagino gli animalisti dire: “I lupi si comportano da lupi”. E nessuno che si preoccupa del povero cristo che ha rischiato la pellaccia.

- Io non sono giustizialista. Però quando uno viene condannato in via definitiva, viene condannato in via definitiva. E la pena dovrebbe scontarla. Invece l’Italia è quel Paese paradossale in cui ci sono innocenti che si fanno mesi di carcere preventivo e anni di inutili processi, mentre i colpevoli - tipo Alberto Genovese - un paio di anni dopo essere stati condannati sono già fuori dal carcere e affidati ad una comunità. Mah.