A "Striscia la Notizia" un servizio su come nasce la carta artigianale

La nascita di un foglio di carta fatta a mano è un antico mestiere, un rito fatto di movimenti attenti, un esempio di artigianalità, frutto di un patrimonio di conoscenze che si è accumulato nel corso dei secoli. Fino all’Ottocento, per la fabbricazione della carta si utilizzavano materie prime di recupero, come stracci di fibra tessile (cotone, lino, canapa). Il risultato finale è una piccola opera d’arte. I passaggi per produrre la carta in modo artigianale sono essenzialmente quattro: macinatura, stampaggio, pressatura e asciugatura. Proprio questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) con la rubrica “Paesi, paesaggi…”, Davide Rampello fa tappa a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia (Lombardia), per raccontare un’antica tradizione: la produzione di carta artigianale. Il paesaggio della Valle delle Cartiere del Garda fa da sfondo alla storia di Filippo, un giovane che, insieme agli ultimi maestri cartai, ha dato vita a un laboratorio in cui si produce carta fatta a mano, seguendo le nobili tradizioni di Toscolano che risalgono al 1300. Il processo di produzione della carta inizia con la cellulosa, che viene sminuzzata e macinata nell’acqua, per poi passare tra le lame di una raffinatrice che la rende candida e omogenea. E’ utile specificare che tutto inizia da un’attenta selezione della materia prima (le cellulose vegetali certificate FSC - Il Forest Stewardship Council – Associazione che promuove la gestione responsabile delle foreste nel mondo identificano materie prime vegetali estratte da foreste controllate e salvaguardate. Inoltre FSC si adopera per la protezione dell’ecosistema delle foreste, dei diritti delle popolazioni indigene e del ripopolamento arboreo). Tra le mani del cartaio, l’acqua scivola via e affiora il foglio. La pressa elimina l’acqua residua, mentre l’asciugatura avviene all’aria del Garda, mite tutto l’anno.

La bellezza della carta fatta a mano risiede anche nelle sue imperfezioni: ogni foglio è unico e irripetibile. Qualsiasi pianta può diventare carta, e i fogli prodotti esprimono armonia e fascino, valori ancora più significativi nell’era digitale. Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia.