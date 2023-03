"Studenti in gita coi gadget Pd", la vera frase di La Russa e Eva Kaili: quindi, oggi...

- Chi segue questa zuppa sa che abbiamo preso a cuore il destino giudiziario di Eva Kaili, l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo messa al gabbio per la nota vicenda Qatargate. Lei continua a sostenere di essere innocente, si sente “una vittima” e un “trofeo” di una “persecuzione politica”. Non abbiamo motivi di non crederle, almeno fino a sentenza definitiva. Per cui continuo a chiedermi come mai sia ancora rinchiusa in carcere benché madre di una figlia di pochi mesi e soprattutto accusata di un crimine che non può reiterare. Dove volete che scappi una così, senza passaporto e coi media alle calcagna? “Dopo il clamore dei primi giorni di questa vicenda non parla più nessuno. Vengo ignorata, sono stata dimenticata, anzi cancellata. Nelle prime sei settimane mi è capitato di pensare al suicidio. Più volte. Poi è scattato qualcosa”. Atroce.

- Igor il Russo, ve lo ricordate? Quel signore che ha seminato il panico in tutta la bassa emiliana ed è riuscito a scappare per giorni alla cattura dei nostri reparti speciali migliori? Ecco, oggi sta in carcere in Spagna e pare che dietro le sbarre abbia cercato di ammazzare un agente realizzando un pugnale con un frammento di piastrella staccato dal pavimento. Poi si è pure coperto con una sorta di “armatura fatta di giornali e riviste”. Mi sa che non ci sta con la testa. Una volta dopo aver mangiato costolette di maiale, Igor avrebbe conservato alcune ossa e le avrebbe affilate: sono state trovate in cella. Se lo dicono a Putin lo viene a prendere subito e lo spedisce al fronte.

- Tutti a discutere delle parole di Ignazio La Russa sull’attentato di Via Rasella, che comunque una grande azione militare dei partigiani non lo è stata. Però io mi sarei concentrato su un’altra frase, la "vera" frase su cui discutere: il presidente del Senato infatti ha aperto alla possibilità di adozione da parte di coppie omosessuali. "Piuttosto che all'orfanotrofio io un bambino ad una coppia gay non ho difficoltà ad immaginarlo”, anche se ,”la cosa sbagliata però è dire che per il bambino è la stessa cosa avere due papà o due mamme rispetto all'avere un papà e una mamma”. Non mi pare cosa da poco. Ma ovviamente non se lo è filato nessuno.

- Noi ci scherziamo ma sono cose serie. A proposito di Igor il Russo e i detenuti usati da Putin in guerra. Pare che uno di loro, spedito sul fronte ucraino con la Wagner, sia stato arrestato pochi giorni dopo il ritorno nel suo paesino. Era in carcere per omicidio ed era stato condannato nel 2020. Poi è andato al fronte e la Russia lo ha perdonato. Solo che tornato a casa ha terrorizzato l’intero paese: passeggiava ubriaco per le strade con un’ascia e un forcone, urlando minacce a destra e a manca. Alla fine nei giorni scorsi ha ammazzato a coltellate una povera pensionata. Adesso lo hanno ammanettato di nuovo e indovinate un po’? Verrà rispedito al fronte e, se non lo uccidono prima, perdonato di nuovo. Le idiozie della guerra.

- Occhio, che sullo stadio di Firenze il Pd dà un po' di ragione alla Meloni. O meglio lo fa indirettamente l'ex deputata del Pd, Rosa Maria Di Giorgi. Dice in estrema sintesi: la ristrutturazione del Franchi è stata inserito tra i progetti del Pnrr quando c’era Draghi al governo e nessuno ha mai sollevato obiezioni. “Scoprire oggi che viene rimesso tutto in discussione mi lascia oltremodo perplessa. Se non è regolare l'intervento oggi, non lo era nemmeno prima. E allora come mai ne è stata ammessa la finanziabilità?”. Mi pare giusto. Aggiungiamo noi: perché l’Ue si sveglia solo ora?

- Oggi il medico di medicina generale da cui ero assistito, in Lombardia, ha scritto a tutti i pazienti che da oggi stesso chiude baracca e burattini. Annullati gli appuntamenti da domani in poi, ricette non ritirate buttate nel cestino e pazienti che cascano dal pero. E se a qualcuno servisse una medicina domani? Tanti saluti e grazie. Mah…

- Il Garante per la Privacy italiano fa la guerra contro i mulini a vento. Ha deciso di bloccare ChatGPt, l’intelligenza artificiale di OpenAI perché pare non rispetti alcuni regolamenti in merito al trattamento della privacy delle persone. Va bene. Ok. Però vorrei far notare che questi rivoluzionano il mondo e noi rispondiamo sempre con con un editto in perfetto stile burocratico. Siamo destinati a soccombere.

- Ha ragione Renzi a dire che “l’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è una barzelletta. Non si ferma l'innovazione per decreto. Preoccupiamoci di costruire il futuro, non di fare battaglie ideologiche con la testa rivolta al passato”. Sottoscrivo.

- Piccola notazione di Gossip. Pare che Il principe William si sarebbe scambiato qualche effusione con una tal Rose, moglie di un marchese, che ora è stato nominato da Carlo Lord in Waiting ed entrerà a corte. Non so se sia vero o meno e poco mi interessa. Ma se William lasciasse Kate per mettersi con questa Rose ci perderebbe eccome. Pensaci, mio caro sovrano del futuro: non fare l’errore di tuo padre.

- Sulla Stampa leggo il titolo di un pezzo: “L’eco-ansia colpisce chi ha paura per le sorti del Pianeta. Come affrontarla? Parliamone insieme”. Io suggerisco invece di farsi una bella grigliata consumando un po’ di legna, una gita con l'auto a benzina e magari pure un sano ed inquinante viaggio in aereo. Vedrai come passa l’eco ansia.

- Onore alla Stampa che ha avuto l’ardire di mettere nel catenaccio del pezzo sulla condanna della Cedu all’Italia che i fatti risalgono al governo Gentiloni.

- Chi segue questa rubrica sa cosa penso di Cospito: il suo è un ricatto inaccettabile e se non vuole morire può ricominciare domani a mangiare. Tutte le corti ritengono la sua detenzione al 41bis legittima e legale. Bene. Detto questo, sono d’accordo con Massimo Cacciari quando si scandalizza per il fatto che al detenuto sia stato vietato di leggere la Bibbia. Mi sembra assurdo.

- Oh, tutto bene dal fronte sondaggi. Fratelli d’Italia tentenna e un pochino pure Giorgia Meloni. Però i titolisti si sono dimenticati di far notare che la Fiducia in Elly Schlein, certifica Alessandra Ghisleri, è passata dal 28,4% del 28 febbraio al 26,2% del 29 marzo. In pratica un -2,2% ed è lì da uno sputacchio di giorni.

- Pare che non sia stato ancora raggiunto il limite massimo alla durata della vita umana. Per il 2060 pare che qualcuno di noi supererà il record di 122 anni attualmente detenuto dalla francese Jeanne Calment. Ho due certezze nella mia esistenza: primo, io morirò sicuramente prima visti i ritmi lavorativi che mantengo; secondo, occorre evitare che all’Inps e alle autorità italiane giunga questa notizia all’orecchio o ci alzano ancora l’età pensionabile.

- Alcuni studenti di una scuola media in provincia di Piacenza sono andati in gita a Bruxelles e hanno fatto una tappa all’Europarlamento. A "coordinare la visita", dicono i quotidiani locali, è stato il del Consiglio comunale locale, nonché assistente di un eurodeputato dem, e alla fine i bambini sono tornati a casa con i gadget del gruppo S&D cui appartiene il Pd. Lo dimostrano le foto inviate agli organi di stampa e pure quella pubblicata sul sito della scuola. Qualche genitore ha giustamente storto il naso, FdI denuncia il tutto e parla di indottrinamento politico. Succede. Però provate solo a immaginare cosa sarebbe successo se una scolaresca fosse tornata a casa con le agendine con su stampato il volto di Giorgia Meloni…