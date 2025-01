Su X spunta una foto di un murales anti-Musk. Montanari esulta: "Ben fatto"

Murales anti Elon Musk

La crisi isterica della sinistra antifascista davanti al presunto saluto romano di Elon Musk non intende placarsi. Il livello, se possibile, diventa sempre più scadente e, dal sacrosanto e legittimo diritto di critica, ormai non si riesce ad andare oltre l’insulto più grave. Da qualche ora su X è diventata virale una foto che mostra un murales apparso sul muro di una città europea. Il motivo dello scandalo è presto detto: il murales ritrae Musk nella sua “posa fascista” con un bambino, sopra una porta, che urina in testa al patron di Tesla e SpaceX.

L’arte rientra nel diritto di critica, anche la più severa, contro governanti e perfino multimiliardari vicini all’amministrazione america. Quello che impressiona, forse, è uno dei tanti commenti favorevoli al murales. Si tratta di Tomaso Montanari, penna del Fatto Quotidiano, storico dell’arte ma soprattutto insegnante universitario. Colui che dovrebbe rappresentare il luogo del dibattito aperto e civile, al contrario, abbandona qualsiasi freno inibitorio e si scaglia contro il proprietario di X. “Ben fatto”, risponde accogliendo con gioia il murales e approvando il suo significato intrinseco. Il gesto di urinare in testa a Musk, con tanto di globo in mano, secondo Montanari, evidentemente, rappresenta uno dei tanti gesti rivoluzionari contro l’amministrazione repubblicana.