"Saluto Romano (Prodi)". Pure il compagno Rizzo sfotte la sinistra su Musk

Da pericoloso gesto nostalgico a meme perfetto per i social il passo è tanto breve quanto logico. L’isteria della sinistra davanti alle immagini del presunto saluto romano di Elon Musk è già diventato motivo di scherno sui principali social network. Tra questi c’è anche Marco Rizzo che, direttamente dal suo profilo Instagram, riesce sia a sbugiardare la sinistra sia ad attaccare il Professor Prodi. L’immagine pubblicata dal coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare strapperà un sorriso anche alle opposizioni.

In primo piano si vede Romano Prodi con un braccio destro alzato che di nostalgico non ha nulla ma, come nel caso di Musk, lo ricorda eccome. Poi, a stretto giro, arriva il calembour: “Saluto Romano (Prodi)”. Insomma, il Professore dipinto ad hoc come un ammiratore del Ventennio e incline a saluti romani. “Tanto per parlare di cose importanti”, continua Rizzo. E presenta al suo pubblico la nuova versione del saluto romano in salsa dem: “Il saluto Romano Prodi”. Una trovata mediatica che, oltre a ridimensionare il tono oscuro scelto dalla sinistra per dipingere l’immagine del patron di X, riesce a mettere di buon umore i suoi followers.

Tra le risate, ci sono alcuni commenti che infilzano politicamente il vecchio corso dem. " Saluto di uno che ci ha svenduti” , incalzano. Poi, a stretto giro, un altro utente attacca il fantomatico campo largo: “Ormai I poveri piddini e 5 stalle si attaccano solo a queste cose”. “A me Musk è sembrato la D'Urso versione Alpha quando dice... "Col cuoreee!!" , scrive un utente che non prende sul serio le preoccupazioni della gauche. Le battute, ovviamente, la fanno da padrona: “Sono proprio alla frutta....vedono fascisti ovunque, praticamente occhio ad avere in mano un fascio di fiori che rischi la scomunica” . “A furia di urlare al lupo, alla fine ci credono solo loro. Lo dice uno che vota a destra e che butta un occhio anche su Rizzo” , aggiungono.

Tralasciando le goliardate, tra l’altro, giova ricordare come il patron di Tesla abbia già smentito qualsiasi accusa a suo carico bollandole

"Francamente, hanno bisogno di meglio di questi sporchi trucchetti"

"L'attacco 'tutti sono Hitler' ha così stancato..."

come “ sporchi trucchetti” , ha fatto notare l’imprenditore vicino a Trump., ha aggiunto.