La star di TikTok? Padre Pio. Ecco perché

Padre Pio "torna in vita" grazie all'intelligenza artificiale e spopola su TikTok: l'account "Francesco Forgione", che riporta il suo vero nome prima dell'ordinazione, propone infatti messaggi inediti del frate, ottenuti ovviamente con i mezzi messi a disposizione dalla AI.

Con il rapido progresso degli ultimi mesi, infatti, diventa sempre meno semplice comprendere quali siano le frasi pronunciate davvero da qualcuno e quelle riprodotte tramite la clonazione vocale, uno degli strumenti più usati da chi sfrutta questa tecnologia. In caso di scherzo tutto bene, si finisce con qualche risata dopo aver scoperto la verità, ma inizia a preoccupare sempre più la diffusione di un uso scorretto e criminale di una funzione del genere, in grado di trarre in inganno inconsapevoli vittime di truffe ben architettate.

Il profilo di Padre Pio

Nel caso in esame, colui che si cela dietro il profilìo "Francesco Forgione", aperto nel maggio del 2023, ha semplicemente campionato la voce del frate di Pietralcina utilizzando i video che si possono tuttora reperire in rete e l'ha utilizzata per creare dei messaggi ex novo. Nel video introduttivo di presentazione del canale, l'autore ha fatto anche un tentativo di "animazione" del santo, che sembra muovere le labbra in sincrono rispetto alle parole pronunciate: in questo caso l'artifizio risulta più evidente, ma è un'ulteriore prova del livello che può raggiungere l'intelligenza artificiale. Curioso il fatto che la geolocalizzazione indichi San Giovannio Rotondo, dove Padre Pio ha vissuto fino alla morte.

Ma non è tanto questo ad essere divenuto virale, bensì l'arrivo di messaggi sempre più numerosi da parte di fedeli che chiedono di poter ricevere preghiere, benedizioni e addirittura esorcismi con la voce del frate. L'autore del profilo ha colto la palla al balzo, accontentando i suoi followers e dando inizio a un vero e proprio "pellegrinaggio" virtuale.

Il profilo è divenuto in breve tempo virale, e ha iniziato a proporre anche preghiere collettive, con tanto di Padre Nostro e Ave Maria: sotto i video i fedeli sono sempre più numerosi e rispondono con trasporto, come se dall'altra parte ci fosse davvero il santo: "Padre Pio, grazie, proteggi sempre me e la mia famiglia" , scrive un utente.

Col tempo gli audio si sono fatti sempre più articolati e complessi, col frate che addirittura racconta episodi noti della sua vita.

Ma ciò che colpisce in modo particolare è che oltre alle preghiere c'è pure qualcuno che, accontentato dal creatore del profilo, chiede, con tanto di frasi tratte direttamente dai testi utilizzati nella pratica.