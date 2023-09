La svolta di Satispay: buoni pasto a zero commissioni

Satispay, a un anno dal raggiungimento dello status di unicorno (caratteristica delle società tech con valore superiore a 1 miliardo di dollari), annuncia «Satispay Buoni Pasto». Il servizio sarà attivo dal primo ottobre e non verrà applicata alcuna commissione aggiuntiva ai piccoli esercenti. Inoltre verrà consentito di incassarne il valore in un solo giorno lavorativo, secondo il normale modello e pricing di Satispay: zero commissioni fino ai 10 euro e soli 20 centesimi per importi superiori. «Negli ultimi 12 mesi sono stati spesi 4 mld attraverso i buoni pasto. L'Italia è il terzo mercato mondiale, dopo Francia e Brasile e sono 600 milioni i buoni pasto distribuiti all'anno in Italia», ha detto Alberto Dalmasso co-founder e ceo di Satispay.