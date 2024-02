Taffo "seppellisce" la Ferragni: "Se lei comprasse bare..."

La fama passa anche attraverso l'ironia, non a caso i personaggi più noti da sempre sono bersaglio della comicità e paradossalmente diventandolo si ha la certezza di aver raggiunto la vetta. Questa volta Taffo, la famosa agenzia funebre che scherza sulla morte con le intuizioni del pubblicitario Riccardo Pirrone, ha preso di mira Chiara Ferragni e l'ha fatto nella sua solita maniera.

La gag sulla sua vicenda

A differenza di molti altri che hanno attaccato l'influencer per la questione del pandoro per cui ora Chiara Ferragni è iscritta nel registro degli indagati a Milano con l'ipotesi di truffa aggravata sia per la vicenda del pandoro Balocco e per quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi, ma anche per la bambola Trudi e con lei anche il suo braccio destro Fabio Maria Damato, Taffo si è concentrato sul suo famoso " tocco magico" . Fino a prima della vicenda della beneficenza, che verrà chiarita dalla magistratura, qualsiasi oggetto o luogo che toccava o dove villeggiava, andava subito in tendenza o sold out.

Per questo i grandi marchi, ora in rapida fuga, affidavano a lei i loro prodotti. Non soltanto gioielli, dolci, giocattoli, vestiti, ma anche luoghi. Splendide residenze dove l'influencer insieme a Fedez e ai figli trascorrevano le vacanze, che diventano poi posti richiestissimi. Ora non è più così, anzi la riprova che le cose si sono letteralmente ribaltate è accaduta pochi giorni fa quando insieme ad un gruppo di amici l'influencer ha allogiato in una splendida struttura a Champoluc in Valle d’Aosta

Costretti rimuovere i post

La manager dell'hotel ha raccontato la storia al Gambero Rosso: " Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che “la Chiara” passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi ". L'influencer aveva poi postato le immagini dello splendido posto taggando la struttura e l'hotel aveva chiesto se poteva ripostarle. " Certo, abbiamo chiesto di poter condividere, ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto" sembrano essere state le parole della manager.

Arriva Taffo

Proprio su questa perdita di credibilità è intervenuto Taffo e il suo post su Instagram. Una bara totalmente glitterata rosa con sotto una scritta molto esplicita: " Se ora Chiara sponsorizzasse bare, non morirebbe più nessuno ". Una battuta che nel suo dark humor, ha suscitato l'ilarità di molti: " Siete fantastici come sempre. Complimenti per la raffinata ironia che ponete in questa attività. Direi che l’era delle pompe funebri si divide in prima e dopo l’arrivo di Taffo " scrive un utente, ma anche qualche commento negativo e alcuni di stretta attualità: " Chiara dovrebbe sponsorizzare lo Stato illegittimo di Israele, per porre fine al sionismo" .