Quando la tecnologia salva le nostre vite

Ascolta ora 00:00 00:00

Un motociclista cade dalla moto, perde i sensi ma viene salvato dall'Apple Watch che aveva al polso e che ha lanciato l'allarme permettendo al Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza (Suem) di raggiungerlo e salvarlo. Tutto è accaduto lungo la strada provinciale 148 Cadorna vicino a rifugio Bassano, sul Monte Grappa. Per cause ancora da accertare l'uomo è uscito di strada e nella caduta ha perso conoscenza.

L'allarme lanciato dal telefono

Immediatamente l'Apple Watch che aveva al polso ha rilevato la caduta e lanciato l'allarme mandando un messaggio ai contatti che il motociclista aveva selezionato per le emergenze e contemporaneamente ha chiamato l'ambulanza. Il soccorso sanitario è così potuto intervenire tempestivamente con un'ambulanza ed un elicottero portandolo poi all'ospedale per i controlli del caso.

La tencologia che salva la vita

Questo è solo uno dei tanti casi in cui questi piccoli, intelligenti e fondamentali device indossabili sono stati preziosi per salvare vite umane. Incidenti con la moto, con la bicicletta ma anche quelli domestici che possono essere fatali se non si interviene prontamente, soprattutto quando vengono colpiti parti del corpo vitali come la testa.

La magia di questi apparecchi è proprio il rilevamento delle cadute che, come nel caso del motociclista, ha riconosciuto il movimento del polso e l'accelerazione dell'impatto inviando l'SOS solo dopo la caduta quando non ha rilevato movimento per almeno 60 secondi e non è stato disattivato l'allarme sonoro che l'orologio aveva fatto scattare.

Il rilevamento degli incidenti

Una tecnologia altamente all'avanguardia, solo fino a poco tempo fa impensabile, che riesce a rilevare anche gli incidenti grazie ad un algoritmo avanzato che combina gli input dei sensori sfruttando la potenza del giroscopio e dell'accelerometro sull'orologio. Anche per quanto riguarda gli incidenti d'auto la sinergia con l'iPhone permette di visualizzare il ferito e rendersi conto delle sue condizioni.

Lanciare un SOS Emergenze

Ma non solo in caso di perdita di coscenza, ora è

possibile farlo anche se non c'è campo o non ci sono reti Wi-Fi. Questa funzione ha già avuto un impatto significativo contribuendo a salvare molte vite, se si pensa ad esempio agli incidenti in montagna o in luoghi remoti.