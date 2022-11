Terremoto, forte scossa nelle Marche di magnitudo 5.7: epicentro a Pesaro

La terra trema nuovamente nelle Marche. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata, alle ore 7.07, dall'Ingv-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in mare, al largo della costa marchigiana pesarese. L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di otto chilometri e ha avuto un’intensità tale da essere avvertito anche a Roma e in diverse regioni del centro Italia, in tutta la Romagna, parti dell'Abruzzo e della Toscana. Ma anche nel Nord est, a Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Rovigo. Il terremoto ha raggiunto anche Slovenia, Croazia e Bosnia Erzegovina. Nell’area dell’epicentro ci sono state altre scosse, di magnitudo inferiore alla prima, ma di media intensità.

Lo sciame sismico

Sono più di dieci le rilevazioni del sismografo nei minuti successivi alle 7.07, con scosse di magnitudo compresa tra 4.0 e 3.4. La più alta è stata registrata alle ore 7.12, una di magnitudo 3,1 alle ore 7.15, una di magnitudo 3.4 alle ore 7.16, una di magnitudo 3.6 alle 7.19 e una di magnitudo 2.5 alle ore 7.23. L'ultima, al momento, è stata registrata alle 07.35. Dalle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dalla protezione civile non risultano danni a persone e cose. Ci sono state diverse telefonate alle centrali operative ma nessuna richiesta di soccorso. Intanto nelle zone nevralgiche si sentono ancora le ambulanze e i mezzi dei pompieri che girano in città per soccorsi e verifiche.

La reazione dei residenti

“I lampioni di illuminazione pubblica – ha raccontato un abitante di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino – oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada” . Ha creato confusione e panico l’ennesimo terremoto nelle Marche e, seppure non ci sono state conseguenze gravi, adesso si dovranno controllare gli edifici pubblici e privati. Dai primi riscontri, non ci sarebbero danni visibili sui palazzi, ma già si notano fessurazioni e crepe in diverse abitazioni. A Palazzo delle Marche, sede dell'assemblea legislativa, sono caduti alcuni frammenti di intonaco negli uffici. Nel frattempo il personale del consiglio regionale delle Marche è stato invitato a rimanere a casa in smart working. L'unità di crisi dell'azienda ospedaliero-universitaria delle Marche ad Ancona è riunita per monitorare la situazione e prendere eventuali misure. Per ora non si rilevano danni alle strutture dell'ospedale regionale ma solo qualche pezzo di vernice e intonaco caduti per le scosse. Nessuna evacuazione di pazienti è stata necessaria, né vi sono danni strutturali al nosocomio.

I primi provvedimenti delle istituzioni

Il traffico ferroviario è stato bloccato in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche dopo le forti scosse di terremoto. In diverse città sono state sospese le lezioni scolastiche e universitarie. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Intanto, come riporta una nota di Palazzo Chigi, il presidente del consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il dipartimento della protezione civile e con il presidente della Regione Marche per seguire l'evoluzione della situazione.