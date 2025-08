Ti hanno rubato o hai perso i documenti in viaggio? A chi rivolgersi e cosa fare

Perdere i documenti durante un viaggio è una delle situazioni più stressanti che possano capitare, soprattutto all’estero. Che si tratti di furto o di una semplice distrazione, è importante sapere cosa fare, a chi rivolgersi e come muoversi rapidamente per limitare i disagi e poter proseguire il proprio viaggio in sicurezza.

Prima cosa: denuncia immediata

Se ti accorgi di aver perso il passaporto o la carta d’identità, oppure se ti sono stati rubati, la prima cosa da fare è sporgere denuncia presso le autorità locali:

In Italia: recati presso la questura o il commissariato di polizia più vicino.

All’estero: rivolgiti alla polizia locale e fatti rilasciare una copia scritta della denuncia. Questo documento è fondamentale per ottenere un documento sostitutivo.

Sei all’estero? Vai all’Ambasciata o al Consolato

Dopo aver sporto denuncia, il passo successivo è contattare l’Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese in cui ti trovi. Qui potrai richiedere un documento provvisorio di viaggio, chiamato ETD (Emergency Travel Document), che ti permette di rientrare in Italia.

Cosa serve per richiederlo:

Denuncia del furto/smarrimento

Due foto formato tessera

Un documento che attesti la tua identità (anche una copia, se disponibile)

Il biglietto aereo o la prenotazione per il rientro

Il rilascio dell’ETD è generalmente rapido, ma vale solo per il rientro in Italia e non può essere usato per viaggi ulteriori o futuri.

A chi rivolgersi per assistenza

Oltre alle autorità e alle sedi diplomatiche, puoi contattare anche:

Il numero verde del Ministero degli Affari Esteri: +39 06 36225 (attivo H24)

Il portale “Dove siamo nel mondo” del MAECI, utile per segnalare la propria presenza all’estero

Il servizio clienti della tua compagnia aerea per modificare eventuali prenotazioni

Se viaggi in Italia

Se ti trovi in viaggio in Italia e perdi i documenti, puoi:

Sporgere denuncia presso un commissariato.

Recarti presso il tuo Comune di residenza per ottenere un nuovo documento (con i tempi ordinari).

In casi urgenti, chiedere un documento provvisorio alla questura.

Alcuni consigli utili

Porta sempre con te una copia cartacea o digitale dei tuoi documenti (anche salvata sul telefono o in cloud).

Usa una cintura porta-documenti o una borsa antifurto in viaggio.

Registra la tua presenza all’estero sul sito della Farnesina.

Fai attenzione nei luoghi affollati, come stazioni, mezzi pubblici e attrazioni turistiche.

Smarrire o subire il furto dei documenti durante un viaggio è senza dubbio una seccatura, ma sapere come agire può fare la differenza.

Denunciare subito, contattare l’ambasciata o il consolato, e conservare copie dei documenti sono leper tornare a casa in sicurezza, e magari trasformare una brutta esperienza in un ricordo di prontezza e resilienza.